Bán lẻ xăng dầu kêu bị “bỏ rơi”

Báo cáo tài chính quý 4/2022 của 2 “ông lớn” ngành xăng dầu là Petrolimex và PVOil đều ghi nhận doanh thu khủng, lợi nhuận tăng, tồn kho tăng mạnh. Lợi nhuận ròng của Petrolimex trong quý 4/2022 tăng gấp đôi so cùng kỳ, lên 1.400 tỉ đồng; PVOil lợi nhuận ròng quý 4 cũng tăng gần 16% so với cùng kỳ, đạt gần 295 tỉ đồng. Đáng lưu ý, tổng lượng tồn kho của hai nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước là Petrolimex và PVOil đã tăng trở lại lên mức trên 20.000 tỉ đồng vào cuối năm 2022. Con số này tăng khoảng 2.000 tỉ so với cuối quý 3/2022 và thấp hơn mức kỷ lục hơn 29.400 tỉ đồng ghi nhận cuối quý 1/2022.