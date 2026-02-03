Bản lĩnh chính trị của Đảng - Cội nguồn sức mạnh và nhân tố quyết định mọi thắng lợi

Bản lĩnh chính trị

Trong khoa học chính trị, bản lĩnh là tính cách của người có năng lực, tự tin, dám chịu trách nhiệm và không lùi bước trước khó khăn. Đối với một chính đảng, bản lĩnh chính trị là phẩm chất cốt lõi quyết định sự vững vàng, tính kiên định và độc lập trước mọi hoàn cảnh phức tạp, nhất là khi đối diện với những thử thách mang tính sống còn.

Hiện nay, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên là sự tổng hòa các phẩm chất giúp họ có thể tự quyết định một cách độc lập, sáng tạo và làm chủ hành vi trước những tình huống chính trị phức tạp. Đây chính là nhân tố cơ bản tạo thành sức mạnh và uy tín để Đảng tập hợp, lãnh đạo và phát huy sức mạnh của Nhân dân trong tiến trình cách mạng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh ra mắt tại Đại hội ẢNH: BẮC BÌNH

Bản lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Tư duy hoạch định đường lối - bản lĩnh từ sự sáng tạo

Bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam trước hết thể hiện ở tư duy hoạch định đường lối chiến lược đúng đắn ngay từ khi mới thành lập. Nhận rõ mâu thuẫn xã hội và xu thế thời đại, Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2/1930) đã xác định phương hướng của cách mạng Việt Nam là làm tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

Đảng ta khẳng định độc lập dân tộc là mục tiêu cốt yếu, đồng thời là tiền đề để đi tới xã hội cộng sản nhằm giải phóng triệt để con người. Đường lối này không chỉ phản ánh khát vọng của dân tộc mà còn là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn một nước thuộc địa nửa phong kiến. Chính sự kiên định này đã giúp Đảng tập hợp được đông đảo các giai tầng, làm nên những thắng lợi vĩ đại.

- Vượt qua tổn thất và dũng khí khắc phục "bệnh giáo điều"

Lịch sử Đảng là minh chứng cho việc giữ vững lý tưởng dù trong hoàn cảnh hiểm nghèo nhất. Giai đoạn đầu thành lập, Đảng phải đối mặt với sự đàn áp đẫm máu, cơ quan lãnh đạo bị phá vỡ, toàn bộ Ban Chấp hành Trung ương bị bắt. Tuy nhiên, sự khủng bố không làm giảm sút niềm tin; khí phách hiên ngang và lời nhắn của Tổng Bí thư Trần Phú "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu" đã trở thành biểu tượng bất diệt của bản lĩnh người cộng sản.

Đặc biệt, bản lĩnh của Đảng còn thể hiện ở việc không máy móc, giáo điều. Văn kiện "Chung quanh vấn đề chiến sách mới" (10/1936) đã khẳng định: chiến sách của Đảng phải theo điều kiện hiện thực, không phải đem kinh nghiệm xứ này sang xứ khác một cách như máy. Đến Hội nghị Trung ương 8 (5/1941), Đảng đã quyết liệt đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, tạm gác các khẩu hiệu giai cấp để tập trung cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc, dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- "Dĩ bất biến ứng vạn biến" trước hiểm nghèo

Sau năm 1945, đất nước rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" với nạn đói, nạn dốt và thù trong giặc ngoài. Với bản lĩnh "Dĩ bất biến ứng vạn biến", Đảng đã khôn khéo thực hiện các đối sách "Hòa Tưởng, đánh Pháp" rồi "Hòa Pháp, đuổi Tưởng" để bảo vệ chính quyền non trẻ. Đây là mẫu mực của sách lược Lênin-nít về sự nhân nhượng có nguyên tắc.

Trong thời kỳ đổi mới (1986), trước cuộc khủng hoảng trầm trọng của hệ thống xã hội chủ nghĩa, Đảng ta một lần nữa thể hiện bản lĩnh khi chọn "lối đi riêng". Đổi mới nhưng không từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm để tạo đà cho ổn định chính trị. Sự sáng tạo này phản ánh tư duy độc lập, tự chủ, không rập khuôn kinh nghiệm nước ngoài.

- Dũng khí thừa nhận sai lầm và quyết tâm sửa chữa

Một Đảng chân chính không phải là Đảng không bao giờ mắc lỗi, mà là Đảng có gan thừa nhận và kiên quyết sửa chữa. Lịch sử ghi nhận nhiều lần Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn nhận lỗi trước quốc dân: từ những khuyết điểm của cán bộ năm 1946 đến những sai lầm trong cải cách ruộng đất năm 1956. Tại Đại hội VI (1986), Đảng dũng cảm "nhìn thẳng vào sự thật", thừa nhận những sai lầm chủ quan, duy ý chí để mở ra con đường đổi mới. Thái độ cầu thị này đã giúp Đảng lấy lại lòng tin của Nhân dân và giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc.

Bản lĩnh đảng viên trên vùng đất "Tây Ninh mới" – tấm gương đồng chí Cao Văn Chánh

Trong dòng chảy lịch sử đó, bản lĩnh chính trị của Đảng còn được bồi đắp bởi những cá nhân kiệt xuất tại địa phương. Đặc biệt, ở tỉnh Tây Ninh hiện nay bao gồm cả địa giới tỉnh Long An cũ, chúng ta càng thấy rõ hào khí của những người cộng sản dám nghĩ, dám làm. Điển hình là đồng chí Nguyễn Văn Chính (tên khai sinh Cao Văn Chánh), thường gọi là Chín Cần, cố Bí thư Tỉnh ủy Long An – người được mệnh danh là kiến trúc sư của "đổi mới thầm lặng".

Bản lĩnh chính trị của đồng chí Chín Cần tỏa sáng qua tinh thần đột phá vào thành trì của cơ chế quan liêu bao cấp. Trong bối cảnh đất nước khủng hoảng những năm 80, khi người dân phải ăn độn, hàng hóa bị ngăn sông cấm chợ, đồng chí đã không chịu thúc thủ trước những bất hợp lý giáo điều. Sáng kiến "bù giá vào lương" tại Long An chính là một cuộc cách mạng về tư duy kinh tế, quy đổi hiện vật bao cấp ra tiền theo giá thị trường để cải thiện đời sống cán bộ và thúc đẩy lưu thông hàng hóa.

Đáng chú ý nhất chính là câu trả lời đầy dũng khí và trí tuệ khi Trung ương chất vấn về việc tại sao không xin ý kiến trước khi làm: "Nếu tôi xin ý kiến thì bằng lý luận các anh sẽ bác; chúng tôi làm thử cho có kết quả rồi sẽ báo cáo". Đó không phải là sự tùy tiện, mà là bản lĩnh của một người cộng sản luôn trăn trở về dân, cho dân, dám đối mặt với nguy cơ bị "chụp mũ" để tìm ra lối thoát cho thực tiễn. Cái "Tâm" cộng sản đích thực của đồng chí còn thể hiện ở quan niệm: "Lo trước cái lo của mọi người, vui sau cái vui của mọi người". Với đồng chí, các tổ chức đoàn thể không phải là nơi "đánh trống ghi tên" hay "nói chính trị chung chung", mà phải lo được vốn, giống và kiến thức thực chất cho hội viên. Tấm gương của đồng chí Cao Văn Chánh chính là bài học sống động nhất về bản lĩnh: không né tránh thử thách, quyết đoán, ứng biến linh hoạt và luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết.

Tiếp nối tinh thần ấy, đội ngũ cán bộ của tỉnh Tây Ninh ngày nay đang nỗ lực phát huy bản lĩnh trong thời kỳ hội nhập. Từ việc quy hoạch Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đến đẩy mạnh kinh tế cửa khẩu và nông nghiệp công nghệ cao, tất cả đều đòi hỏi sự quyết liệt, dám đổi mới như những bậc tiền bối đã từng thực hiện.

Bản lĩnh chính trị không tự nhiên mà có, đó là kết quả của quá trình rèn luyện, tu dưỡng bền bỉ. Học tập gương sáng của Hồ Chí Minh và những người cộng sản như đồng chí Cao Văn Chánh.., mỗi cán bộ, đảng viên Tây Ninh hôm nay cần giữ vững chí khí, kiên định mục tiêu nhưng linh hoạt trong hành động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.