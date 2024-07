Bản lĩnh Trade ngành bia: Kiên cường vượt bão ngành cùng đối tác

Làm sao để duy trì tiêu thụ mà vẫn thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm? Làm sao để tiếp tục hỗ trợ tốt nhất cho đối tác và khách hàng thông qua những chương trình hấp dẫn, hiệu quả? Đó là những câu hỏi lớn mà đội ngũ Trade Marketing tại HEINEKEN Việt Nam đang nỗ lực tìm lời giải.

Kiên cường và sáng tạo để đón đầu

"Tất cả những hoạt động tiếp thị tại điểm bán hàng như thiết kế bảng hiệu, đặt cổng chào, logo, cho đến các chương trình activation có tặng quà, khuyến mãi đều ra đời bởi sự chăm chút của đội ngũ Trade Marketing", chị Trần Đoàn Thùy Linh, phụ trách kênh tiêu thụ tại chỗ của nhãn hàng Tiger Beer chia sẻ về công việc của mình một cách tràn đầy cảm hứng.

Hơn 5 năm đồng hành cùng Tiger Beer với hàng loạt chiến dịch đầy bản lĩnh và kinh nghiệm làm việc tại các kênh tiêu dùng đa dạng, những "biến số" của ngành bia hiện tại càng thôi thúc chị Linh nỗ lực hơn trong công việc mỗi ngày. Chị cho biết chính sự kiên cường và sáng tạo đặc trưng của đội ngũ Trade Marketing tại HEINEKEN Việt Nam là nền tảng giúp doanh nghiệp triển khai những hoạt động thức thời, hiệu quả thời từ nhiều năm nay.



"Dịp Tết vừa qua, trong bối cảnh những biện pháp nhằm thắt chặt an toàn giao thông được tăng cường, chúng tôi đã cùng nhãn hàng Tiger Beer mang đến 125.000 'Chuyến Xe Miễn Phí' dành cho khách hàng dùng bữa tại hơn 200 quán nhậu và nhà hàng đối tác khi di chuyển bằng các ứng dụng Grab & Xanh SM, góp phần mang đến cuộc vui an toàn và trọn vẹn cho người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ tăng lượng khách hàng cho quán", chị Linh hào hứng chia sẻ, "Nhiều chủ quán đã tâm sự với tôi rằng trong thời gian tham gia chương trình, lượng khách đến quán đã tăng 30-40% so với trước đó, mang đến ý nghĩa tinh thần rất lớn cho các anh chị khi mùa Tết đã đến cận kề".

Linh hoạt để đảm bảo hiệu quả tốt nhất

Giữa biến động, khả năng ứng phó linh hoạt cũng là một trong những yếu tố cốt lõi giúp các Trade Marketer tiếp tục thực thi hiệu quả những ý tưởng và kế hoạch chiến lược đề ra.

Song hành cùng chị Linh, Vân Anh - một Trade Marketer thế hệ Z đầy triển vọng tại HEINEKEN Việt Nam chia sẻ: "Điển hình như trong quy trình lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch, chúng mình luôn phải chuẩn bị nhiều phương án để đề phòng cho những tình huống khác nhau. Thậm chí, việc "đập đi, xây lại" một kế hoạch gần như đã được chốt cũng là điều bình thường. Những nỗ lực này đòi hỏi sự rất nhiều linh hoạt và phối hợp giữa các nhóm dự án".

Không chỉ dừng lại ở những kỹ năng chuyên môn, các Trade Marketer tại HEINEKEN Việt Nam cũng đã chủ động tăng cường trau dồi những kỹ năng mềm cần thiết để thắt chặt quan hệ cùng các đối tác, qua đó tiếp tục mang đến những giải pháp tốt nhất để hỗ trợ hàng quán cải thiện tình hình kinh doanh.

Giữ lửa nhiệt huyết cùng đam mê

Bản tính năng động, hoạt bát và yêu thích trải nghiệm là những điểm chung đã đưa chị Linh và Vân Anh đến với ngành Trade. Càng gắn bó lâu với công việc, đặc biệt qua những giai đoạn "thử lửa" chông gai, niềm đam mê dành cho Trade Marketing của hai cô gái bản lĩnh càng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Trade Marketing đối với tôi không chỉ là một công việc đơn thuần, mà còn là nền tảng vững chắc để bắt đầu hành trình sự nghiệp của mình. Cùng với vô vàn cơ hội trải nghiệm mỗi ngày, tôi học hỏi được rất nhiều kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm từ những người quản lý của mình, cũng như các anh chị đồng nghiệp trong team", Vân Anh bộc bạch. Đồng thời, cô cũng bày tỏ sự trân trọng đối với môi trường làm việc tại HEINEKEN Việt Nam, nơi tất cả đều được trao quyền để theo đuổi đam mê và phát triển bản thân.

Với hơn 5 năm làm việc tại HEINEKEN Việt Nam, chị Linh cũng đã được truyền cảm hứng bởi những đổi mới tích cực trong môi trường công việc: "Từng được cho là địa phận của nam giới, bộ phận Trade Marketing của HEINEKEN Việt Nam hiện tại đang được dẫn đầu bởi nhiều lãnh đạo nữ đầy tài năng và kinh nghiệm. Bằng sự mềm mỏng cùng góc nhìn đa chiều, họ rất nhạy bén trong việc nắm bắt, thấu hiểu insight và tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả. Trong những trường hợp cần quyết liệt, cứng rắn, họ cũng luôn sẵn sàng hành động với toàn bộ trách nhiệm và sự nhiệt huyết. Các Trade Marketer phái nữ tại HEINEKEN Việt Nam chính là nguồn cảm hứng lớn giúp tôi luôn giữ vững lửa đam mê của mình", chị Linh chia sẻ.



Luôn hướng đến những giá trị tốt nhất cho đối tác và người tiêu dùng, các Trade Marketer tại HEINEKEN Việt Nam không ngừng nỗ lực mang đến những hoạt động hiệu quả và phù hợp nhất với bối cảnh của thị trường. Đứng trước bối cảnh nhiều thách thức, đội ngũ vẫn giữ vững cam kết đổi mới sáng tạo cùng tinh thần bản lĩnh để đồng hành cùng các hàng quán đối tác vượt qua những thử thách phía trước, đồng thời tiếp tục mang đến những chương trình hấp dẫn dành cho người tiêu dùng.