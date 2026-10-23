Trong một thế giới đang thay đổi từng ngày, khi trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo mở ra những cơ hội chưa từng có, người trẻ đứng trước rất nhiều lựa chọn. Nhưng đi cùng cơ hội là những câu hỏi không dễ trả lời: Làm thế nào để không bị bỏ lại phía sau? Cần trang bị những năng lực gì để làm chủ tương lai? Và làm sao để những ước mơ của bản thân không chỉ dừng lại ở mong muốn, mà trở thành những giá trị thiết thực cho xã hội?

Đó cũng chính là tinh thần mà talkshow "Chuyện của người trẻ – Nghị quyết XIII từ góc nhìn của bạn" mong muốn lan tỏa.

Talkshow "Chuyện của người trẻ – Nghị quyết XIII từ góc nhìn của bạn" sẽ diễn ra lúc 10 giờ ngày 23.10 trên các kênh của Báo Thanh Niên

Mở đầu chuỗi chương trình, với chủ đề số 1: "Bạn muốn trở thành ai trong kỷ nguyên mới?" sẽ cùng bạn nhìn lại hành trình phát triển của người trẻ hôm nay: từ việc hiểu đúng về AI, nâng cao năng lực số, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo đến xây dựng bản lĩnh, khát vọng vươn lên và trách nhiệm với cộng đồng.

Điểm đặc biệt của chương trình là Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ được soi chiếu qua chính những câu chuyện thật, trải nghiệm thật và góc nhìn gần gũi của những người đang học tập, nghiên cứu, làm việc và đóng góp trong kỷ nguyên số.

Đồng hành cùng chương trình là 3 khách mời:

Anh Dương Trọng Phúc, Phó hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, TP.HCM, người sẽ cùng chúng ta giải mã những định hướng của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, kết nối mục tiêu chung với việc học tập, rèn luyện và hành động cụ thể của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Tiến sĩ Lê Duy Tân, giảng viên, đồng sáng lập AIoT Lab VN, Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM. Từ những trải nghiệm nghiên cứu và ứng dụng AI, anh sẽ chia sẻ về cách người trẻ tiếp cận công nghệ, biến kiến thức thành giải pháp và sử dụng năng lực sáng tạo để giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Anh Lê Nhật Tường, Product Specialist tại Zalo, Công ty cổ phần Tập đoàn VNG, mang đến góc nhìn từ thực tiễn phát triển sản phẩm công nghệ: hiểu nhu cầu người dùng, học hỏi từ trải nghiệm, kiên trì hoàn thiện ý tưởng và tạo ra những giá trị hữu ích.

3 khách mời cùng gợi mở 1 thông điệp: Làm chủ tương lai không bắt đầu từ việc chúng ta biết bao nhiêu, mà từ cách chúng ta chủ động học hỏi, dám hành động và kiên trì tạo ra giá trị.

Thông qua những cuộc trò chuyện cởi mở, chương trình sẽ cùng bạn tìm lời giải cho những câu hỏi thiết thực: Người trẻ cần trang bị gì để làm chủ AI thay vì phụ thuộc vào công nghệ? Một ý tưởng đổi mới sáng tạo nên bắt đầu từ đâu? Làm thế nào để vượt qua tâm lý ngại thử sức, sợ thất bại? Và nếu chưa có một dự án lớn hay thành tích nổi bật, mỗi người trẻ có thể bắt đầu đóng góp cho cộng đồng bằng cách nào?

Những câu chuyện ấy cũng là cách để chúng ta nhìn rõ hơn tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, với khẩu hiệu hành động: "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

Bởi cống hiến không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là một sáng kiến nhỏ giúp công việc hiệu quả hơn, một sản phẩm giải quyết được nhu cầu thực tế, hay một hành động thiết thực mang lại lợi ích cho những người xung quanh. Và làm chủ tương lai không có nghĩa là biết trước mọi điều sẽ xảy ra. Đó là khả năng chuẩn bị cho những thay đổi, chủ động lựa chọn con đường của mình và chịu trách nhiệm với những gì mình theo đuổi.

Hãy cùng đón xem talkshow số 1: "Bạn muốn trở thành ai trong kỷ nguyên mới?". Chương trình diễn ra lúc 10 giờ ngày 23.10 trên các kênh của Báo Thanh Niên. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện.

Hãy cùng lắng nghe, suy ngẫm và tìm cho mình một điểm bắt đầu. Bởi Nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi mỗi người trẻ nhìn thấy vai trò của mình trong đó, và tương lai sẽ dần được kiến tạo từ những lựa chọn mà chúng ta thực hiện hôm nay.