Chuyển hóa nghị quyết thành hành động thực chất

Tham dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Làm cho Nghị quyết dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết cho biết tại phiên trọng thể của Đại hội (ĐH) Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ VN; đồng thời giao cho Đoàn những nhiệm vụ rất cụ thể.

Theo anh Triết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: "Mỗi cán bộ Đoàn phải là người truyền cảm hứng; mỗi cơ sở Đoàn là điểm tựa niềm tin; mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng". Đây là sự tin tưởng và yêu cầu rất cao đối với từng cán bộ Đoàn, từng cấp bộ Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Các bạn trẻ tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đoàn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với 5.069 điểm cầu, hơn 1 triệu đại biểu tham dự, trong đó có 2.448 đại biểu tại điểm cầu cấp tỉnh.

Anh Triết cho biết ĐH đã xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm; triển khai Phong trào "Tuổi trẻ VN tiên phong trong kỷ nguyên mới"; thực hiện chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên VN"; đồng thời xác định 5 nhiệm vụ đột phá. "Tinh thần xuyên suốt của ĐH là hoạt động của Đoàn phải gần thanh niên hơn, sát cơ sở hơn, thiết thực hơn, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng; lấy sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của thanh niên, lấy hiệu quả đối với cộng đồng và đất nước làm thước đo", anh Triết nhấn mạnh.

Theo anh Triết, nghị quyết chỉ thực sự phát huy giá trị khi được nhận thức đầy đủ, quán triệt sâu sắc và chuyển hóa thành hành động cụ thể. Vì vậy, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết là khâu mở đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình đưa nghị quyết ĐH vào cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các Bí thư T.Ư Đoàn trực tiếp quán triệt 4 chuyên đề trọng tâm. Các chuyên đề tập trung phân tích, làm rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những điểm mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời định hướng phương pháp tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng khối đối tượng, địa bàn và lĩnh vực công tác, giúp tinh thần nghị quyết đến được với cán bộ Đoàn, đoàn viên và đông đảo thanh niên bằng cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Quyết tâm đưa Nghị quyết vào thực tiễn

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc tham gia hội nghị trực tuyến. Nhiều đơn vị đã chủ động kết nối đến tận cơ sở, giúp đội ngũ cán bộ Đoàn trực tiếp tiếp cận những quan điểm chỉ đạo và định hướng mới của T.Ư Đoàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu T.Ư ẢNH: VŨ ĐỨC

Theo anh Huy, chỉ hơn 1 tháng sau ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, T.Ư Đoàn đã hoàn thiện nghị quyết, chương trình hành động cùng hệ thống tài liệu tuyên truyền đa dạng như văn kiện, sách hỏi đáp, infographic, video, podcast… Điều này thể hiện quyết tâm không để xảy ra độ trễ giữa việc ban hành nghị quyết và đưa nghị quyết vào thực tiễn.

Tuy nhiên, anh Huy nhấn mạnh việc hoàn thành hội nghị học tập không đồng nghĩa đã hoàn thành nhiệm vụ. "Giá trị thực sự của nghị quyết không nằm trên trang giấy, mà phải được đo đếm bằng sự chuyển biến trong tư duy và hành động của từng cán bộ Đoàn, từng đoàn viên; bằng chất lượng phong trào; bằng những cơ hội phát triển thiết thực cho thanh thiếu nhi; và bằng những công trình, sản phẩm cụ thể đóng góp cho đất nước, cho quê hương, cho đơn vị mình", anh Huy nói.

Để triển khai hiệu quả nghị quyết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị toàn hệ thống tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, các cấp bộ Đoàn cần tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết nghiêm túc, thực chất, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ngay sau hội nghị, các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai hội nghị cấp mình; đồng thời mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ lý luận trẻ và trên các nền tảng số. Nội dung tuyên truyền cũng phải được thiết kế phù hợp với từng đối tượng, giúp cán bộ Đoàn hiểu sâu để tổ chức thực hiện, đoàn viên nhận rõ trách nhiệm, còn thanh niên thấy được lợi ích thiết thực mà nghị quyết mang lại đối với quá trình trưởng thành của mình.

Tại hội nghị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã quán triệt 4 chuyên đề về Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Anh Nguyễn Minh Triết quán triệt nội dung phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại ĐH Đoàn. Anh Nguyễn Tường Lâm quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về công tác tuyên truyền, giáo dục; xây dựng Đoàn vững mạnh; Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; những nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Kim Quy quán triệt các nội dung về Phong trào "Tuổi trẻ VN tiên phong trong kỷ nguyên mới" và chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên VN". Chị Hồ Hồng Nguyên quán triệt các nội dung về công tác quốc tế thanh niên; công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Nhiệm vụ thứ hai là tổ chức kiểm tra, đánh giá nhận thức sau học tập một cách nghiêm túc, trung thực. Việc đánh giá sẽ được triển khai từ tháng 8 đến hết tháng 10.2026 trên ứng dụng Thanh niên VN. Mỗi đoàn viên hoàn thành bài đánh giá sẽ được cấp chứng chỉ điện tử tích hợp vào dữ liệu đoàn viên và đây sẽ là căn cứ quan trọng để xếp loại cuối năm. Toàn Đoàn phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên đạt yêu cầu kiểm tra và ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền về nghị quyết. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu tuyệt đối không chạy theo thành tích, không học thay, làm thay hay thi hộ, lấy chất lượng nhận thức làm tiêu chí đánh giá.

Thứ ba là các cấp bộ Đoàn khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động và kế hoạch công tác ngay trong năm 2026. Chương trình hành động phải rõ giải pháp, bám sát Nghị quyết ĐH XIV của Đảng, Nghị quyết ĐH Mặt trận Tổ quốc VN lần thứ XI và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại ĐH Đoàn, cùng nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Thứ tư, toàn Đoàn tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, đổi mới thực chất theo phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo", đồng thời đột phá vào 5 nhóm nội dung lớn gồm: công tác tuyên truyền, giáo dục; phong trào "Tuổi trẻ VN tiên phong trong kỷ nguyên mới"; chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên VN"; xây dựng tổ chức Đoàn; và chăm lo thiếu niên, nhi đồng.

Đặc biệt anh Huy lưu ý trong chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên VN" cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp nâng cao kỹ năng, tạo động lực và xây dựng môi trường cho thanh niên phát triển. Thấm nhuần lời dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin"; quyết tâm "giúp thanh niên biến ước mơ thành năng lực, biến năng lực thành sản phẩm, biến sản phẩm thành giá trị cho đất nước".