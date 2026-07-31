4 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đoàn

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngày 31.7, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh yêu cầu các cấp bộ Đoàn phải nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những chương trình, công trình, sản phẩm cụ thể.

Quyết tâm đưa nghị quyết vào thực tiễn

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc tham gia hội nghị trực tuyến.

Nhiều đơn vị đã chủ động kết nối đến tận cơ sở, giúp đội ngũ cán bộ Đoàn trực tiếp tiếp cận những quan điểm chỉ đạo và định hướng mới của Trung ương Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Bùi Quang Huy, chỉ hơn 1 tháng sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Trung ương Đoàn đã hoàn thiện nghị quyết, chương trình hành động cùng hệ thống tài liệu tuyên truyền đa dạng như văn kiện, sách hỏi đáp, infographic, video, podcast… Điều này thể hiện quyết tâm không để xảy ra độ trễ giữa việc ban hành nghị quyết và đưa nghị quyết vào thực tiễn.

Tuy nhiên, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng nhấn mạnh việc hoàn thành hội nghị học tập không đồng nghĩa đã hoàn thành nhiệm vụ. Theo anh Huy, giá trị của Nghị quyết không nằm ở văn bản mà phải được thể hiện bằng sự thay đổi trong tư duy, hành động của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên; bằng chất lượng các phong trào, cơ hội phát triển dành cho thanh thiếu nhi cũng như những công trình, sản phẩm cụ thể đóng góp cho địa phương và đất nước.

Anh Bùi Quang Huy lưu ý việc quán triệt phải được hiểu là thấm nhuần sâu sắc chủ trương, quan điểm, nắm chắc nội dung để cụ thể hóa thành hành động, chứ không dừng lại ở việc nghe và biết.

Tuyên truyền nghị quyết nghiêm túc, thực chất

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đoàn, anh Bùi Quang Huy cho biết Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị toàn hệ thống tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, các cấp bộ Đoàn cần tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết nghiêm túc, thực chất, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trung ương ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ngay sau hội nghị, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai hội nghị cấp mình; đồng thời mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ lý luận trẻ và trên các nền tảng số.

"Nội dung tuyên truyền cũng phải được thiết kế phù hợp với từng đối tượng, giúp cán bộ Đoàn hiểu sâu để tổ chức thực hiện, đoàn viên nhận rõ trách nhiệm, còn thanh niên thấy được lợi ích thiết thực mà nghị quyết mang lại đối với quá trình trưởng thành của mình", anh Huy nói.

Nhiệm vụ thứ hai là tổ chức kiểm tra, đánh giá nhận thức sau học tập một cách nghiêm túc, trung thực. Việc đánh giá sẽ được triển khai từ tháng 8 đến hết tháng 10.2026 trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Mỗi đoàn viên hoàn thành bài đánh giá sẽ được cấp chứng chỉ điện tử tích hợp vào dữ liệu đoàn viên và đây sẽ là căn cứ quan trọng để xếp loại cuối năm.

Toàn Đoàn phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên đạt yêu cầu kiểm tra và ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền về nghị quyết. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu tuyệt đối không chạy theo thành tích, không học thay, làm thay hay thi hộ, lấy chất lượng nhận thức làm tiêu chí đánh giá.

Khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động

Anh Bùi Quang Huy yêu cầu các cấp bộ Đoàn khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động và kế hoạch công tác ngay trong năm 2026.

Đoàn viên thanh niên tham gia học nghị quyết tại điểm cầu trung ương ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Bùi Quang Huy, các chỉ tiêu, giải pháp của nghị quyết phải nhanh chóng được đưa vào chương trình công tác, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI cùng nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Người đứng đầu cấp tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm, không khoán trắng cho bộ phận tham mưu.

Ở nhiệm vụ thứ tư, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu toàn Đoàn tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, đổi mới thực chất theo phương châm "3 Dễ, 3 Rõ, 3 Đo", đồng thời đột phá vào 5 nhóm nội dung lớn gồm công tác tuyên truyền, giáo dục; phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới"; chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam; xây dựng tổ chức Đoàn và chăm lo thiếu niên, nhi đồng.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, hoạt động phong trào phải tạo ra giá trị thực, có thể đo đếm được, lấy hiệu quả làm thước đo thay vì hình thức.

Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, địa bàn rộng hơn nhưng số lượng cán bộ ít hơn, anh Bùi Quang Huy yêu cầu toàn hệ thống Đoàn phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và điều phối lực lượng; khắc phục tình trạng hành chính hóa, xa cơ sở, chỉ chú trọng tổ chức sự kiện mà thiếu hành động thực tiễn.

Cán bộ Đoàn thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi dân vận, có năng lực số, năng lực tổ chức phong trào và khả năng thực chiến cao.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị mỗi cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ chủ chốt, bắt đầu ngay từ ba việc cụ thể: học kỹ hơn để hiểu đúng, suy nghĩ sâu hơn để vận dụng đúng và hành động quyết liệt hơn để tạo ra kết quả thực chất.