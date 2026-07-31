Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, xây dựng Đoàn theo hướng hiện đại

Sáng 31.7, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã quán triệt chuyên đề về công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị.

Lấy thanh niên làm trung tâm

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ vừa qua, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn đã có bước chuyển mạnh theo hướng chuyển đổi số toàn diện.

Các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước được chuyển hóa thành những sản phẩm truyền thông hiện đại, hấp dẫn; việc học tập nghị quyết, lý luận chính trị được kiểm tra, đánh giá trực tuyến và cấp chứng chỉ trên nền tảng số.

Toàn Đoàn cũng đã xây dựng hệ sinh thái số với ứng dụng Thanh niên Việt Nam, các công cụ trí tuệ nhân tạo, hệ thống quản lý hàng nghìn trang, nhóm trên mạng xã hội và bảo tàng số tuổi trẻ phục vụ công tác giáo dục truyền thống.

Anh Nguyễn Tường Lâm quán triệt chuyên đề tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bên cạnh đó, nhiều chiến dịch truyền thông tích cực đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Tiêu biểu như "Hòa bình đẹp lắm" đạt hơn 3,6 tỉ lượt xem và "Tự hào Việt Nam" đạt gần 11 tỉ lượt xem, góp phần hiện thực hóa phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", lan tỏa những giá trị tích cực trong thanh niên.

Công tác nắm bắt dư luận xã hội cũng được đổi mới với việc ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để phân tích, dự báo và định hướng tư tưởng trong thanh niên.

Tuy nhiên, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng thanh thiếu nhi ở một số nơi còn chậm; kỹ năng đấu tranh phản bác thông tin xấu độc của một bộ phận cán bộ, đoàn viên còn hạn chế; nhiều hoạt động giáo dục chưa bắt kịp tâm lý và phương thức tiếp cận thông tin của người trẻ.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: VŨ ĐỨC

Triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là phải làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giúp thanh niên "hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác".

Trên cơ sở đó, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, tri thức, thể chất và bản sắc văn hóa Việt Nam, trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt.

Đối thoại và giải tỏa băn khoăn của thanh niên

Một trong những điểm mới nổi bật của nhiệm kỳ là đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng kiên định về nền tảng tư tưởng, hiện đại về phương thức, lấy môi trường số làm không gian giáo dục mới, lấy thanh niên làm trung tâm và lấy sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của thanh niên làm thước đo hiệu quả.

Đồng thời, công tác nắm bắt dư luận xã hội được tách thành một nội dung độc lập; trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn được ứng dụng sâu hơn trong học tập, tuyên truyền và quản lý; phương thức giáo dục chuyển từ truyền đạt một chiều sang tương tác, trải nghiệm và cá thể hóa.

Các đoàn viên thanh niên học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: VŨ ĐỨC

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị; chú trọng biến việc học tập thành hành động và sản phẩm cụ thể, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Trung ương Đoàn sẽ ban hành kế hoạch triển khai trong năm 2026, đồng thời tiếp tục kiểm tra, đánh giá nhận thức trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên dương điển hình tiên tiến.

Về giáo dục truyền thống, anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu các cấp bộ Đoàn kết hợp chặt chẽ giữa không gian số và trải nghiệm thực tế tại các di tích lịch sử, phát huy hiệu quả hệ thống bảo tàng số tuổi trẻ và tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa", chuyển trọng tâm từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng, tính xác thực và giá trị giáo dục lâu dài.

Trong công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị kiện toàn đội ngũ cộng tác viên, đa dạng hóa phương thức khảo sát, duy trì chế độ báo cáo định kỳ và đặc biệt quán triệt nguyên tắc "thông tin chính thống phải đi trước một bước", chuyển từ tư duy "có việc mới giải thích" sang chủ động cung cấp thông tin, đối thoại và giải tỏa băn khoăn của thanh niên.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn cần phát triển mạnh Ứng dụng Thanh niên Việt Nam, xây dựng đây thành hệ sinh thái số phục vụ học tập, kết nối và tổ chức các hoạt động dành cho người trẻ.