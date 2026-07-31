Khai mạc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc

Sáng 31.7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Cùng dự có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Hội nghị có 5.069 điểm cầu với hơn 1 triệu đại biểu tham dự, trong đó có 2.448 đại biểu tại điểm cầu cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Hoạt động của Đoàn phải lấy hiệu quả đối với cộng đồng và đất nước làm thước đo

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ Việt Nam; đồng thời giao cho Đoàn những nhiệm vụ rất cụ thể.

Trong phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu "mỗi cán bộ Đoàn phải là người truyền cảm hứng; mỗi cơ sở Đoàn là điểm tựa niềm tin; mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng". Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là sự tin tưởng và yêu cầu rất cao đối với từng cán bộ Đoàn, từng cấp bộ Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, đại hội đã xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm; triển khai Phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới"; thực hiện Chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam"; đồng thời xác định 5 nhiệm vụ đột phá.

"Tinh thần xuyên suốt của đại hội là hoạt động của Đoàn phải gần thanh niên hơn, sát cơ sở hơn, thiết thực hơn, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng; lấy sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của thanh niên, lấy hiệu quả đối với cộng đồng và đất nước làm thước đo", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Đại biểu tham gia tại điểm cầu chính ở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ẢNH: ĐĂNG HẢI

Làm cho tinh thần nghị quyết đến được với đoàn viên một cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện

Theo anh Nguyễn Minh Triết, nghị quyết chỉ thực sự phát huy giá trị khi được nhận thức đầy đủ, quán triệt sâu sắc và chuyển hóa thành hành động cụ thể. Vì vậy, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết là khâu mở đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết nghiêm túc, đúng thành phần, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; bí thư Đoàn các cấp trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác triển khai tại địa phương, đơn vị.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên đến học nghị quyết tại điểm cầu chính ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đồng thời, chủ động khai thác, lan tỏa hiệu quả hệ thống tài liệu, sản phẩm truyền thông, cụ thể hóa nội dung phù hợp từng đối tượng, "làm cho tinh thần nghị quyết đến được với cán bộ Đoàn, đoàn viên và đông đảo thanh niên bằng cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện".

Việc học tập, quán triệt được triển khai trong 1 ngày với 2 nội dung quan trọng: buổi sáng học tập Nghị quyết và Chương trình hành động của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn thực hiện Nghị quyết đại hội; buổi chiều học tập Chương trình hành động của Đoàn cấp tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết.

Đoàn viên, thanh niên các lực lượng vũ trang đến tham dự hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các Bí thư T.Ư Đoàn trực tiếp quán triệt 4 chuyên đề trọng tâm. Cụ thể, quán triệt nội dung phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; quán triệt các nội dung trong Nghị quyết đại hội và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết về công tác tuyên truyền, giáo dục; xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; những nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nội dung nữa là Phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới" và Chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam"; Công tác quốc tế thanh niên; Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Các chuyên đề tập trung phân tích, làm rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những điểm mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời định hướng phương pháp tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng khối đối tượng, địa bàn và lĩnh vực công tác.