Thanh niên tình nguyện hè thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Ngày 30.7, chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, dẫn đầu đoàn công tác T.Ư Đoàn kiểm tra việc triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 tại Khánh Hòa, đồng thời thăm các đội hình tình nguyện đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Khánh Vĩnh.

Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên tặng quà cho các chiến sĩ tình nguyện tại Nhà cộng đồng thôn Giang Mương (xã Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) ẢNH: VĂN CHIẾN

Điểm đến đầu tiên của đoàn công tác là Trường tiểu học Khánh Phú, nơi đội hình sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Nha Trang đang triển khai các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026.

Trong gần hai tuần, 40 sinh viên đã tham gia sửa chữa, sơn mới phòng học, cải tạo sân chơi; tổ chức các lớp học tiếng Anh, tin học và kỹ năng sống cho thiếu nhi. Bên cạnh đó, đội hình còn chuẩn bị phiên chợ 0 đồng và xây dựng một căn nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trò chuyện với các thanh niên tình nguyện, chị Hồ Hồng Nguyên ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và những đóng góp thiết thực của tuổi trẻ Trường ĐH Nha Trang đối với địa phương.

Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các đội hình tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, hoàn thành tốt các công trình, phần việc đã đăng ký, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn tặng quà cho các đội tình nguyện tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 tại xã Khánh Vĩnh, Khánh Hòa ẢNH: VĂN CHIẾN

Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, trò chuyện với các đoàn viên, thanh niên tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2026 ẢNH: VĂN CHIẾN

Tiếp đó, đoàn công tác đến Nhà cộng đồng thôn Giang Mương để thăm đội hình thanh niên tình nguyện tại xã Khánh Vĩnh. Tại đây, khoảng 30 đoàn viên, thanh niên đang hỗ trợ người dân rà soát, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu đất đai, phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số.

Theo chị Hồ Hồng Nguyên, nhiều phần việc của thanh niên tuy diễn ra thầm lặng như thu thập, làm sạch dữ liệu hay hỗ trợ cơ sở nhưng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo nền tảng để các hoạt động chuyên môn được triển khai hiệu quả và bền vững hơn.

Chị Hồ Hồng Nguyên cũng nhấn mạnh ở bất kỳ mặt trận nào, thanh niên tình nguyện luôn giữ vai trò xung kích. Vì vậy, các đội hình tình nguyện cần tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy tinh thần trách nhiệm để cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Anh Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, cho biết chuyến kiểm tra của Ban Bí thư T.Ư Đoàn là nguồn động viên để tuổi trẻ Khánh Hòa tiếp tục triển khai hiệu quả các công trình, phần việc gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội, qua đó khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển địa phương.

Các thanh niên tình nguyện trao tặng quà cho các gia đình tại Trường tiểu học Khánh Phú ẢNH: VĂN CHIẾN

Thông qua Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026, lực lượng thanh niên tình nguyện tại Khánh Hòa tiếp tục phát huy vai trò trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.