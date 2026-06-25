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Giới trẻ

Tiểu sử chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn khóa XIII

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Công tác hội quần chúng, cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII.

Sáng 25.6, tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã công bố nhân sự trúng cử Ban Bí thư T.Ư Đoàn. 

Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã tín nhiệm bầu chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Công tác hội quần chúng, cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, giữ chức Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII. 

Tiểu sử chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn khóa XIII - Ảnh 1.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, chị Hồ Hồng Nguyên đã được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII.

Chị Hồ Hồng Nguyên sinh ngày 24.6.1988, quê quán Đồng Nai; trình độ chuyên môn thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2016, chị đảm nhiệm cương vị Phó bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh; đồng thời tham gia nhiều cơ quan lãnh đạo của Đoàn, Hội ở cấp Trung ương.

Tháng 2.2021, chị được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai. Từ tháng 5.2022, chị công tác tại T.Ư Đoàn, lần lượt đảm nhiệm các vị trí quyền Trưởng ban, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn và Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ ngày 1.7.2025 - 6.2026, chị giữ chức Trưởng ban Công tác hội quần chúng, cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

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