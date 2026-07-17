Bế mạc Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XIII

Chuyển mạnh từ triển khai phong trào sang tạo tác động thực chất

Phát biểu kết luận Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XIII, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nhấn mạnh yêu cầu toàn hệ thống Đoàn phải chuyển mạnh từ tư duy triển khai phong trào sang tư duy tạo ra những tác động thực chất, có sản phẩm cụ thể, đo lường được.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Bùi Quang Huy, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với sự thống nhất cao đối với các nội dung quan trọng, trong đó có việc hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với 123 nhóm giải pháp; phê chuẩn chương trình làm việc toàn khóa và ban hành các quy chế quan trọng phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đoàn vào cuộc sống, anh Bùi Quang Huy yêu cầu các cấp bộ Đoàn khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết một cách nghiêm túc, đồng bộ và thực chất. T.Ư Đoàn sẽ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt toàn quốc vào ngày 30.7, đồng thời triển khai kiểm tra nhận thức đoàn viên thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam và cấp chứng chỉ điện tử cho những đoàn viên hoàn thành yêu cầu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XIII ẢNH: ĐĂNG HẢI

Một trong những yêu cầu được người đứng đầu T.Ư Đoàn đặc biệt nhấn mạnh là đổi mới phương pháp lãnh đạo theo phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo". Theo đó, các chương trình hành động phải bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đồng thời phải đo được đầu vào, đầu ra và mức độ lan tỏa của từng hoạt động.

Anh Bùi Quang Huy yêu cầu các cấp bộ Đoàn giảm mạnh các văn bản mang tính hình thức, hạn chế hội họp không cần thiết, tăng cường xử lý công việc trên môi trường số, nhưng đồng thời cũng phải nâng cao chất lượng các cuộc họp trực tuyến, bảo đảm tính nghiêm túc, hiệu quả và trách nhiệm của người tham gia.

Khẩn trương tham mưu hoàn thiện bộ máy

Về công tác cán bộ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định đây là "cái gốc của phong trào". Anh Huy lưu ý sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, nhiều địa phương còn thiếu cán bộ chủ chốt hoặc có cán bộ mới chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Anh đề nghị các tỉnh, thành đoàn khẩn trương tham mưu hoàn thiện bộ máy, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, đặc biệt là cán bộ Đoàn xã, phường.

Đối với công tác chuyển đổi số, anh Bùi Quang Huy cho rằng đây không còn là hoạt động mang tính phong trào mà là nhiệm vụ thường xuyên, gắn trực tiếp với việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Hội nghị Ban Chấp hành đã thống nhất thành lập Hội đồng Đội T.Ư do chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn làm chủ tịch ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh yêu cầu các tỉnh, thành đoàn tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên, sử dụng đầy đủ các nghiệp vụ trên phần mềm quản lý đoàn viên và chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng dữ liệu. Đồng thời, T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện các công cụ số để đo lường việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ và triển khai hội nghị không giấy trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số", tăng cường phổ cập kiến thức về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số cho cán bộ, đoàn viên và thanh niên, đồng thời chủ động nắm bắt tư tưởng thanh niên, ứng dụng công nghệ để đấu tranh phản bác các thông tin sai trái trên không gian mạng.

Nhân rộng "Bữa cơm gia đình - Ấm lòng tình mẹ"

Liên quan đến các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, anh Bùi Quang Huy yêu cầu các tỉnh, thành đoàn chuẩn bị chu đáo Lễ thắp nến tri ân năm 2026 trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Anh đặc biệt đề nghị nhân rộng mô hình "Bữa cơm gia đình - Ấm lòng tình mẹ", bởi đây là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, giúp đoàn viên thanh niên trực tiếp chăm lo các gia đình chính sách, lắng nghe những câu chuyện lịch sử và lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Các thành viên Ban Bí thư T.Ư Đoàn tham gia Hội nghị Ban chấp hành (từ trái qua phải: anh Nguyễn Tường Lâm, anh Nguyễn Kim Quy, chị Hồ Hồng Nguyên) ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đặc biệt, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, chủ đề công tác năm "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn" thể hiện quyết tâm của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII trong việc tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động.

Anh đề nghị mỗi Ủy viên Ban Chấp hành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo đơn vị hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần đưa nghị quyết của Đảng và của Đoàn đi vào thực tiễn bằng những kết quả cụ thể, thực chất.