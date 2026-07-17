Chiểu 17.7, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 2 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã xem xét, thống nhất việc thành lập Hội đồng Đội Trung ương khóa X, giai đoạn 2026 - 2031, nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham gia Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XIII ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại Hội nghị này, BCH Trung ương Đoàn đã thống nhất danh sách 30 nhân sự tham gia Hội đồng Đội Trung ương khoá X, tiếp tục kiện toàn trong thời gian tới.

Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, được phân công giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa X. Anh Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi, giữ chức Phó chủ tịch thường trực.

Anh Nguyễn Tường Lâm trình bày đề án nhân sự Hội đồng Đội T.Ư ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội có các phó chủ tịch là đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cùng lãnh đạo Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn.

Danh sách thành viên Hội đồng Đội quy tụ nhiều đại diện của các cơ quan, đơn vị như: Bộ VH-TT-DL, Bộ Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Nhà xuất bản Kim Đồng, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy chúc mừng chị Hồ Hồng Nguyên và anh Hoàng Thái Nam ẢNH: ĐĂNG HẢI

Thành viên Hội đồng Đội còn bao gồm lãnh đạo Hội đồng Đội các địa phương, giáo viên tổng phụ trách Đội tiêu biểu và các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, pháp lý, y tế.

Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL), tiếp tục tham gia Hội đồng Đội với vai trò Ủy viên.