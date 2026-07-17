Giáo dục lý tưởng cần gắn với các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo

Sáng 17.7, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XIII, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị bàn 13 nội dung quan trọng, trong đó có Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Đổi mới cách thức triển khai để thu hút, tập hợp thanh niên

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang, bày tỏ sự đồng tình cao với các dự thảo chương trình. Chị Nguyệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cập nhật, bổ sung các hướng dẫn cụ thể về công tác tổ chức cơ sở Đoàn, đặc biệt là cần có cơ chế sửa đổi, bổ sung kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.

Chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang, phát biểu tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chị Nguyệt cũng đề xuất việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời nhấn mạnh việc cần đổi mới cách thức triển khai để thu hút, tập hợp thanh niên, nhất là trong bối cảnh các tỉnh đang tích cực thực hiện mục tiêu đổi mới, sáng tạo.

Anh Nguyễn Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, đưa ra những góp ý mang tính thực tiễn cao, xuất phát từ kinh nghiệm hoạt động tại địa bàn đô thị. Anh Hải tập trung vào việc phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, đồng thời kiến nghị cần xây dựng lộ trình cụ thể, có sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách để các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả.

Đặc biệt, anh Hải nhấn mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi, gắn với các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo thực tế để tạo sức lan tỏa, thu hút giới trẻ tham gia.

Anh Hải cũng lưu ý về việc cần có các giải pháp đồng bộ để phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ Đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Anh Đồng Đức Vũ, Trưởng ban Thanh niên Công an, nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Đồng Đức Vũ, Trưởng ban Thanh niên Công an, cho rằng cần đẩy mạnh hướng dẫn học tập chuyên đề về Chỉ thị 07 (Chỉ thị của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới - PV)". Anh Vũ đề nghị năm 2027, cần tổ chức một đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt dành cho tuổi trẻ nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).

Theo anh Vũ, đây là hoạt động cần thiết, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của thế hệ trẻ, đồng thời sẽ là điểm nhấn quan trọng trong công tác giáo dục của Đoàn, góp phần khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn đối với các hoạt động tri ân.

Chương trình hành động phải có tính hành động cao

Kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, đặc biệt là các ý kiến điều chỉnh về kỹ thuật và nội dung từ những bộ phận tham mưu.

Đối với "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII", anh Bùi Quang Huy yêu cầu các ban chuyên môn phải rà soát, tinh chỉnh lại để văn bản đạt được sự cô đọng, rõ nghĩa và có tính hành động cao.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Mỗi văn bản không nên chỉ mang tính lý thuyết mà phải thể hiện được rõ ràng quan điểm chỉ đạo và các giải pháp thực tiễn. Việc ban hành các văn bản này cần được hoàn tất trước ngày 30.7, đảm bảo tiến độ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn một cách đồng bộ", anh Bùi Quang Huy nói.

Bên cạnh đó, anh Bùi Quang Huy đặc biệt lưu ý đến công tác cập nhật các quy chế, quy định về tổ chức và bộ máy. Điều này nhằm đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn mới và các yêu cầu chỉ đạo từ cấp trên.

Đối với các vấn đề về quy trình, điều lệ, anh Bùi Quang Huy khẳng định cần sự nhạy bén, linh hoạt để đón đầu những thay đổi, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho công tác Đoàn trong giai đoạn tới.