Người sử dụng AI cần bảo đảm tính chính xác của thông tin

Ngày 30.7, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức chương trình tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ số dành cho Mạng lưới Đại sứ truyền thông VNPT.

Chương trình nhằm nâng cao năng lực truyền thông số, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ làm chủ công nghệ mới, góp phần lan tỏa hình ảnh, thương hiệu và văn hóa VNPT trong kỷ nguyên số.

Anh Nguyễn Quang Long phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Quang Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT, nhấn mạnh, AI và công nghệ số không còn là xu hướng của tương lai mà đã trở thành công cụ của hiện tại, làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và sáng tạo nội dung truyền thông.

Theo anh Nguyễn Quang Long, việc xây dựng lực lượng truyền thông rộng khắp, có kỹ năng số, tư duy công nghệ và khả năng kể những câu chuyện về VNPT bằng phương thức hiện đại là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Chia sẻ tại chương trình, các diễn giả cho rằng, AI dù rất hữu ích trên nhiều lĩnh vực nhưng vẫn không thay thế vai trò của con người. Vì vậy, việc sử dụng AI cần tập trung vào các tác vụ giúp giảm bớt công việc lặp lại, tối ưu thời gian để người làm truyền thông vận dụng sáng tạo, xây dựng chiến lược, tạo ra những nội dung, sản phẩm có chiều sâu.

Các đại biểu tham dự chương trình ẢNH: BTC

Quan trọng hơn, việc ứng dụng AI cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm. Người sử dụng cần bảo đảm tính chính xác của thông tin, tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu, chuẩn mực nghề nghiệp và nguyên tắc sử dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả.

Trong khuôn khổ chương trình, học viên được tiếp cận nhiều chuyên đề mang tính thực hành cao như: tư duy ứng dụng AI an toàn trong truyền thông doanh nghiệp; sản xuất video ngắn bằng điện thoại thông minh và công cụ AI; xây dựng quy trình viết bài, biên tập và chuyển đổi nội dung bằng AI; thiết kế poster, banner bằng Canva kết hợp AI.

Chương trình cũng dành thời lượng để học viên trực tiếp thực hành, hoàn thiện sản phẩm ngay trong khóa tập huấn.