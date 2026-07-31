T.Ư Đoàn quán triệt phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sáng 31.7, tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã truyền đạt chuyên đề quán triệt nội dung phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Nhận thức đầy đủ những định hướng lớn về công tác thanh niên

Mở đầu chuyên đề, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Theo anh, điểm nổi bật của bài phát biểu là sự kết hợp chặt chẽ giữa việc khẳng định truyền thống vẻ vang của Đoàn, ghi nhận những đóng góp của tuổi trẻ, chỉ rõ yêu cầu đổi mới đối với tổ chức Đoàn và đặt ra những nhiệm vụ, kỳ vọng lớn đối với thế hệ thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Minh Triết quán triệt phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn XIII ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, việc quán triệt bài phát biểu không chỉ dừng lại ở nghiên cứu nội dung, mà quan trọng hơn là nhận thức đầy đủ những định hướng lớn về công tác thanh niên trong thời kỳ mới, từ đó cụ thể hóa thành chương trình hành động và phương thức triển khai trong toàn Đoàn.

Theo anh Triết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn mà còn là sự kiện chính trị của tuổi trẻ cả nước, thể hiện niềm tin, sự quan tâm và kỳ vọng của Đảng đối với thế hệ trẻ.

Sự hiện diện và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vừa là nguồn động viên, vừa là sự giao nhiệm vụ đối với tổ chức Đoàn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu tham gia hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Truyền đạt nội dung bài phát biểu, anh Nguyễn Minh Triết cũng phân tích những đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về kết quả công tác Đoàn nhiệm kỳ qua với yêu cầu phải "thiết thực hơn, hiện đại hơn, gần thanh niên hơn", đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục như đổi mới giáo dục lý tưởng chưa đáp ứng yêu cầu, công tác tập hợp thanh niên ngoài khu vực truyền thống còn khó khăn, một số phong trào còn dàn trải, chất lượng cán bộ Đoàn chưa đồng đều.

Đặc biệt, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những vận hội phát triển mới. Theo đó, thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng mà phải trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tuổi trẻ phải "bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường hơn trong học tập và lao động, tiên phong hơn trong sáng tạo, mạnh mẽ hơn trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai của chính mình, của đất nước".

Đây được xác định là thông điệp gồm 5 nội hàm mang tính định hướng xuyên suốt cho nhiệm kỳ mới của tổ chức Đoàn.

5 nhiệm vụ trọng tâm đối với tổ chức Đoàn

Theo anh Nguyễn Minh Triết, để hiện thực hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bài phát biểu đã đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với tổ chức Đoàn.

Nhiệm vụ đầu tiên là làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên; đổi mới phương thức giáo dục theo hướng giúp thanh niên "hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác", đồng thời nâng cao năng lực số của cán bộ Đoàn để tiếp cận thanh niên trên không gian mạng.

Nhiều cán bộ trẻ lực lượng vũ trang tham dự hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng thế hệ thanh niên học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; tạo nhiều môi trường để thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và tham gia phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với nhiệm vụ thứ ba, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị, lấy hiệu quả và tác động thực chất làm thước đo chất lượng hoạt động.

Hai nhiệm vụ còn lại là đồng hành thiết thực hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện; đồng thời xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, môi trường rèn luyện cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cán bộ Đoàn phải gần thanh niên, hiểu thanh niên, có bản lĩnh chính trị, năng lực số, năng lực tham mưu chính sách, tránh hành chính hóa và phải là tấm gương về học tập, đổi mới, dấn thân, nói đi đôi với làm.

Kết thúc chuyên đề, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là định hướng tư tưởng quan trọng để toàn Đoàn triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

"Điều quan trọng nhất là mỗi cấp bộ Đoàn và mỗi cán bộ Đoàn phải chuyển hóa nhận thức thành hành động, chuyển hóa tinh thần chỉ đạo thành những chương trình, công trình, phần việc và sản phẩm cụ thể, góp phần xây dựng đất nước trong giai đoạn phát triển mới", anh Triết nói.