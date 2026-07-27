Hơn 400 đoàn viên thắp nến tri ân tại Cà Mau

Tối 26.7, tại nghĩa trang liệt sĩ phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau), Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau phối hợp với hơn 400 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tổ chức lễ thắp nến tri ân các liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đoàn viên, thanh niên và cán bộ Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau thắp hương, dâng hoa tại các phần mộ liệt sĩ ẢNH: NGUYỄN THẮNG

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ông Lê Thanh Triều, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các liệt sĩ, sau đó dâng hương và thắp nến trên từng phần mộ. Những ngọn nến được thắp lên như sự tiếp nối truyền thống cách mạng, thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những nén hương được đoàn viên, thanh niên và cán bộ Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau dâng lên các phần mộ liệt sĩ trong lễ thắp nến tri ân ẢNH: NGUYỄN THẮNG

Đối với tuổi trẻ Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau, hoạt động này không chỉ là dịp tri ân những người đã ngã xuống mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và ý thức trách nhiệm của người chiến sĩ quân hàm xanh trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Những nén hương được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau kính cẩn dâng lên các phần mộ liệt sĩ ẢNH: NGUYỄN THẮNG

Lễ thắp nến tri ân là hoạt động được tổ chức thường niên, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp lòng tự hào dân tộc và khơi dậy tinh thần cống hiến trong đoàn viên, thanh niên. Từ những ngọn nến được thắp sáng tại nghĩa trang, thông điệp về lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp tục được gửi gắm đến thế hệ trẻ Cà Mau, trong đó có tuổi trẻ Bộ đội biên phòng tỉnh, tiếp tục rèn luyện, xung kích, tình nguyện và cống hiến vì quê hương, đất nước.



