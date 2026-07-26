Mỗi ngọn nến tri ân nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm tiếp bước cha anh

Tối 25.7, tại Nghĩa trang Mai Dịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng...

Tuổi trẻ thủ đô nguyện tiếp nối tinh thần "Ba sẵn sàng"

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, chăm lo người có công luôn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao ảnh liệt sĩ được phục dựng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ ẢNH: BTC

Anh Nguyễn Minh Triết thắp hương tri ân tại Nghĩa trang Mai Dịch ẢNH: BTC

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tri ân, như: tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà; chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa; tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức lễ dâng hương, lễ thắp nến tri ân đồng loạt tại 126 xã, phường; phục dựng di ảnh liệt sĩ và nhiều hoạt động thiết thực khác.

Bà Bùi Huyền Mai khẳng định, năm tháng sẽ trôi qua nhưng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ mãi là ngọn lửa thiêng soi sáng con đường phát triển của dân tộc. Với lòng biết ơn sâu sắc, MTTQ thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công; đoàn kết toàn dân xây dựng thủ đô Hà Nội "Văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc".

Bà Bùi Huyền Mai thăm hỏi động viên thân nhân liệt sĩ tại chương trình ẢNH: BTC

Đại diện tuổi trẻ thủ đô phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng xúc động chia sẻ, thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình là nhờ sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha anh.

Mỗi ngọn nến được thắp lên trong đêm tri ân không chỉ thể hiện niềm tiếc thương vô hạn mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm tiếp bước cha anh. Sự tri ân thiêng liêng nhất phải được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, bằng tinh thần xung kích, sáng tạo, cống hiến vì cộng đồng và đất nước.

Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

"Tuổi trẻ thủ đô nguyện tiếp nối tinh thần "Ba sẵn sàng", không ngừng học tập, rèn luyện, tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc và góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc", anh Hưng bày tỏ.

Ngay sau nghi lễ tưởng niệm, 1.800 đoàn viên, thanh niên thủ đô đồng loạt dâng hương, dâng hoa và thắp nến tại từng phần mộ liệt sĩ.



Trao tặng 130 di ảnh liệt sĩ được phục dựng

Tại chương trình đã diễn ra lễ trao tặng 130 di ảnh liệt sĩ được phục dựng cùng 130 phần quà tới đại diện các gia đình, thân nhân liệt sĩ.

Anh Nguyễn Minh Triết trao tặng ảnh liệt sĩ được phục dựng cho thân nhân các gia đình ẢNH: BTC

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục triển khai dự án "Phục dựng di ảnh liệt sĩ", ứng dụng công nghệ hiện đại để phục dựng 210 di ảnh đã phai mờ theo thời gian và trao tặng 210 phần quà tới các gia đình, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã trực tiếp trao di ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ Trần Quang Pha tại xã Hát Môn và cùng địa phương tổ chức chương trình "Bữa cơm tri ân" tại các gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng.