Bàn phím cơ có thực sự 'xài chục năm không hư'?

Bàn phím cơ được đánh giá cao hơn so với các loại bàn phím màng giá rẻ, không chỉ về mặt công thái học mà còn về độ bền. Các bộ phận cao su của bàn phím màng thường bị mòn nhanh hơn so với các bộ phận rắn của bàn phím cơ.

Bàn phím cơ có tuổi thọ sử dụng khá bền bỉ nếu người dùng bảo trì và sử dụng đúng cách ẢNH: K. VĂN/AI

Theo phản hồi đến từ cộng đồng người dùng diễn đàn r/MechanicalKeyboards trên Reddit, một bàn phím được chăm sóc tốt có thể sử dụng gần một thập kỷ. Nguyên nhân chính là vì bàn phím cơ có thể hoạt động lên đến hàng chục triệu lần nhấn phím, miễn là chúng được bảo trì đúng cách. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bàn phím cơ không tránh khỏi hỏng hóc.

Các yếu tố ảnh hưởng tuổi thọ bàn phím cơ

Nhận định từ các nhà đánh giá cho thấy, hầu hết bàn phím cơ chất lượng cao có tuổi thọ từ 50 đến 80 triệu lần nhấn phím, thậm chí có thể cao hơn với các switch siêu bền. Tuy nhiên, tuổi thọ của bàn phím cơ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cách sử dụng, môi trường làm việc và mức độ bảo trì.

Nếu sử dụng bàn phím một cách thô bạo và không vệ sinh thường xuyên, tuổi thọ của bàn phím có thể giảm xuống chỉ còn vài năm. Ngược lại, với sự chăm sóc đúng cách và việc thay thế các công tắc hoặc keycap định kỳ, bàn phím cơ có thể phục vụ người dùng trong mười năm hoặc lâu hơn.

Hãy đừng quên bôi trơn các switch để ngăn ngừa bụi bẩn và vụn thức ăn gây tắc nghẽn các phím khi bấm ẢNH: K. VĂN

Bên cạnh đó, vấn đề cơ học như nhập liệu kép có thể là nguyên nhân khác dẫn đến các hỏng hóc đối với bàn phím cơ. Tuy có những giải pháp khắc phục vấn đề, nhưng hiệu quả chỉ là tạm thời.

Để đảm bảo tuổi thọ của bàn phím cơ, việc bảo trì thường xuyên là công việc quan trọng. Người dùng có thể áp dụng hệ thống ba bước để bảo trì: vệ sinh nhanh bằng khí nén hằng tuần, vệ sinh chi tiết hằng tháng bằng cồn isopropyl, vệ sinh sâu toàn diện ít nhất 1 hoặc 2 lần mỗi năm. Ngoài ra, việc bôi trơn các switch cũng cần thiết để ngăn ngừa bụi bẩn và vụn thức ăn gây tắc nghẽn.

Đặc biệt, một lợi thế của các bàn phím cơ cao cấp là tính năng thay thế switch nóng, vốn cho phép người dùng dễ dàng thay thế các swtich hỏng mà không cần tháo rời toàn bộ bàn phím, từ đó kéo dài tuổi thọ của sản phẩm một cách đáng kể.

Với sự chăm sóc và bảo trì đúng cách, bàn phím cơ không chỉ mang lại trải nghiệm gõ phím thoải mái mà còn có thể đồng hành cùng người dùng trong nhiều năm.