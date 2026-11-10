Bàn phím trên One UI 9.5 sắp thông minh hơn nhờ AI

Bản dựng nội bộ của giao diện One UI 9.5 vừa để lộ hình ảnh cho thấy ứng dụng bàn phím Samsung Keyboard sẽ được tích hợp thêm ít nhất hai tính năng trí tuệ nhân tạo mới. Hình ảnh rò rỉ do kênh Telegram TheCipherProject chia sẻ cho thấy hai nút tùy chọn mới xuất hiện trên giao diện gồm Shorten (rút gọn) và Translate (dịch thuật).

One UI 9.5 hé lộ hai tính năng AI mới trên bàn phím Samsung Keyboard

Trong đó, công cụ Translate cho phép người dùng điện thoại thông minh Galaxy chuyển đổi ngôn ngữ nhanh chóng kèm thao tác sao chép và dán tiện lợi, mang phong cách tương tự ứng dụng Gboard. Đáng chú ý, tính năng Shorten sử dụng AI để thu gọn độ dài của đoạn văn bản được bôi đen nhưng vẫn đảm bảo giữ trọn vẹn sự chuẩn xác và mạch lạc của nội dung.

Thông tin rò rỉ về các tính năng AI mới trên bàn phím của One UI 9.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Hai công cụ bàn phím này nằm trong chuỗi thông tin rò rỉ gần đây về One UI 9.5, vốn trước đó đã hé lộ nhiều thay đổi trên các ứng dụng như Đồng hồ (Clock), Lịch (Calendar), Sức khỏe (Health), Ghi chú (Notes), Ghi âm (Voice Recorder) và trợ lý ảo Bixby.

Do các nâng cấp trên Samsung Keyboard thường được hỗ trợ đồng loạt cho các dòng máy cao cấp mà không gặp rào cản, người dùng flagship Galaxy nhiều khả năng sẽ sớm được tiếp cận bộ đôi công cụ này vào đầu năm tới.

Hiện tại, Samsung đang tích cực thử nghiệm các bản dựng Beta nội bộ và chương trình thử nghiệm One UI 9.5 Beta có thể sẽ sớm khởi động. Dòng Galaxy S26 dự kiến là những thiết bị đầu tiên được tham gia thử nghiệm sớm, trước khi phần mềm chính thức xuất hiện tại sự kiện Unpacked ra mắt dòng Galaxy S27.