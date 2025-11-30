Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM có tối đa 5 phó trưởng ban

UBND TP.HCM vừa ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.

Theo đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành; là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP.HCM thực hiện chức năng của chủ đầu tư về quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành hệ thống đường sắt đô thị của TP.HCM.

Cơ quan này chịu sự chỉ đạo trực tiếp và quản lý toàn diện của UBND TP.HCM, đồng thời chịu sự hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan của các bộ, ngành Trung ương và của các sở, ngành thành phố.

Đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đi qua cầu Sài Gòn ẢNH: NHẬT THỊNH

Ban Quản lý đường sắt đô thị hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trụ sở làm việc đặt tại số 17A đường số 6, phường Tăng Nhơn Phú.

Về tổ chức bộ máy, Ban Quản lý đường sắt đô thị gồm có trưởng ban và tối đa phó trưởng ban. Hiện Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM là ông Phan Công Bằng.

Căn cứ quy mô, số lượng, mô hình quản lý, điều kiện tình hình triển khai các dự án đường sắt đô thị được giao quản lý, trưởng ban đề xuất Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét, bổ nhiệm phó trưởng ban đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và quản lý dự án hiệu quả.

Ban Quản lý đường sắt đô thị có 7 phòng, ban chuyên môn gồm: Văn phòng; Phòng Tổ chức và Đào tạo; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2; Ban Chuẩn bị đầu tư.

Hiện TP.HCM mới đưa vào sử dụng tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) với chiều dài gần 20 km. Từ nay đến năm 2035, TP.HCM đặt mục tiêu đầu tư 9 tuyến metro với tổng vốn hơn 37 tỉ USD, gồm 6 tuyến ở khu vực trung tâm, 2 tuyến tại Bình Dương và 1 tuyến hướng Vũng Tàu. Dự kiến, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) sẽ khởi công vào giữa tháng 1.2026.