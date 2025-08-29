Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Bản sao' cố danh ca Ngọc Lan khiến Đại Nghĩa ‘xao xuyến như ngày đầu’

Thạch Anh
Thạch Anh
29/08/2025 06:58 GMT+7

Mỹ Oanh - cô gái gây chú ý vì hát giống cố danh ca Ngọc Lan tiếp tục nhận lời khen từ NSƯT Đại Nghĩa tại chung kết 1 của 'Biến hóa bất ngờ'.

Chung kết 1 của Biến hóa bất ngờ lên sóng với màn tranh tài của Phương Quỳnh (hóa thân thành danh ca Phương Dung), Mỹ Oanh (hóa thân thành cố danh ca Ngọc Lan) và Minh Phượng (hóa thân thành ca sĩ Khởi My). Đảm nhận vai trò giám khảo gồm NSƯT Đại Nghĩa, ca sĩ Đông Đào và ca sĩ Nguyên Vũ.

‘Bản sao’ danh ca Ngọc Lan khiến Đại Nghĩa ‘xao xuyến như ngày đầu’ - Ảnh 1.

Mỹ Oanh hát Tuyết rơi, được các giám khảo đánh giá cao

ẢNH: NSX

Gây chú ý vì sở hữu ngoại hình lẫn giọng hát giống với cố danh ca Ngọc Lan, trong đêm chung kết, thí sinh Mỹ Oanh chọn thể hiện bản nhạc ngoại lời Việt - Tuyết rơi. Theo dõi bài thi, ca sĩ Đông Đào nhận xét: “Tôi nhắm mắt lại và cảm giác như đang nghe cô Ngọc Lan. Từ giọng hát đến vóc dáng của bạn cũng giống cô, mang lại cảm giác nhẹ nhàng như ru lòng người. Tôi cũng thần tượng giọng hát của cô Ngọc Lan và hôm nay Mỹ Oanh hát làm tôi nhớ ngày xưa vô cùng”.

Đồng quan điểm, Nguyên Vũ cho rằng Mỹ Oanh có màn thể hiện giống với cố danh ca. Trong đó, anh đặc biệt ấn tượng với phần đọc thơ của nữ thí sinh. “Tôi tin rằng mọi người yêu thích giọng hát của ca sĩ Ngọc Lan cũng sẽ thấy bạn hát rất giống nữ danh ca. Chỉ khác phần ngân của cô rất nhẹ nhàng như dòng suối. Bạn chỉ cần thể hiện điều đó thì màn trình diễn hoàn hảo hơn”, anh nói.

Là giám khảo xuyên suốt chương trình và từng chứng kiến nhiều tiết mục của Mỹ Oanh nhưng NSƯT Đại Nghĩa vẫn không khỏi xao xuyến như lần đầu. Nam nghệ sĩ bày tỏ: “Bởi vì cô Ngọc Lan là một trong những thần tượng lớn của tôi nên tiếng hát và hình ảnh của cô khắc sâu vào tâm tưởng. Nghe Mỹ Oanh hát gợi nhớ nhiều ký ức mà tôi từng có với cô Ngọc Lan. Mỹ Oanh là một trong số rất ít thí sinh vẫn giữ được phong độ của mình trong suốt cuộc thi”.

‘Bản sao’ danh ca Ngọc Lan khiến Đại Nghĩa ‘xao xuyến như ngày đầu’ - Ảnh 2.

Từng là cô gái rụt rè, Mỹ Oanh có nhiều bước tiến khi tham gia Biến hóa bất ngờ

ẢNH: NVCC

'Bản sao' cố danh ca Ngọc Lan trước khi gây chú ý

Mỹ Oanh quê Đắk Lắk, từng tốt nghiệp tiếng Anh thương mại và làm công việc văn phòng. Song vì đam mê âm nhạc, cô rẽ hướng mở phòng trà, vừa để kinh doanh, vừa thỏa niềm đam mê ca hát. Theo tiết lộ của Mỹ Oanh, ban đầu cô vẫn còn rụt rè nhưng được Phương Quỳnh - thí sinh Biến hóa bất ngờ động viên, thậm chí còn tự tay đăng ký giúp cô. Nhờ đó, nữ ca sĩ mạnh dạn bước khỏi “vùng an toàn” và tỏa sáng trên sân khấu.

Chia sẻ về giọng hát “đặc biệt” giống nữ danh ca Ngọc Lan, thí sinh Mỹ Oanh kể: “Có một lần anh guitar nghe tôi hát xong thì nói tôi có giọng hát giống cô Ngọc Lan. Về nhà tôi mở nghe thì thấy đúng là có sự giống nhau. Vì tôi yêu nhạc xưa từ nhỏ và hầu như tôi chỉ hát dòng nhạc này, nên khi nghe nhạc của cô Ngọc Lan thì từ từ thấm vào người lúc nào không hay. Bài nào của cô, tôi cũng yêu cũng thích và từ từ xem cô là thần tượng”.

Nhìn lại chặng đường đồng hành cùng Biến hóa bất ngờ, Mỹ Oanh cảm thấy hãnh diện về bản thân khi dám bước qua giới hạn. Dù con đường đến với âm nhạc muộn hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1993 vẫn tin rằng bản thân có thể xây dựng chỗ đứng riêng. Cô tâm sự: “Nhìn mọi người xung quanh được học và theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp đôi lúc tôi cảm thấy hơi tự ti, nhưng tôi nghĩ mỗi người có một con đường, giọng hát và vị trí riêng của mình”.

Khám phá thêm chủ đề

