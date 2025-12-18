Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bạn thường đi đại tiện lúc nào: Hãy xem chuyên gia khuyên gì?

Thiên Lan
Thiên Lan
18/12/2025 00:07 GMT+7

Nhiều người tự hỏi đi đại tiện vào giờ nào là tốt nhất? Hóa ra thời điểm đi vệ sinh thường tiết lộ rất nhiều điều về sức khỏe của bạn, đặc biệt là đối với hệ tiêu hóa.

Thời gian đi đại tiện là biểu hiện của nhịp điệu đường ruột, chế độ ăn uống và lối sống của một người, theo đài India TV.

Hầu hết mọi người không chú ý đến thời gian đi đại tiện, không theo dõi thời điểm mình đi vệ sinh. Tuy nhiên, thời gian đi đại tiện có thể cung cấp những manh mối quan trọng về hệ tiêu hóa. Mặc dù cơ thể đã quen với việc đi đại tiện tự nhiên vào buổi sáng, nhưng nhiều người lại đi đại tiện vào buổi tối hoặc không đều đặn do lịch trình thất thường, căng thẳng, ngủ không đều hoặc chế độ ăn ít chất xơ.

Vì vậy, không chỉ thời điểm đi, mà những thay đổi đột ngột hoặc khó khăn trong quá trình đi đại tiện có thể báo hiệu rằng đường ruột của bạn đang bị căng thẳng, và điều này cần được chú ý điều chỉnh.

Bạn thường đi đại tiện lúc nào: Hãy xem chuyên gia khuyên gì?- Ảnh 1.

Thời gian đi đại tiện có thể cung cấp những manh mối quan trọng về hệ tiêu hóa

Ảnh: AI

Tại sao thời điểm đi đại tiện lại quan trọng?

Điều đáng ngạc nhiên là đường ruột có đồng hồ sinh học riêng tương tự như não bộ. Khi tiêu hóa tốt, ngủ đủ giấc và tuân thủ giờ ăn, đường ruột hoạt động hiệu quả hơn, và đi đại tiện vào buổi sáng trở nên tự nhiên. Nhưng nếu ăn khuya, sử dụng thiết bị điện tử quá lâu, cơ thể mất nước, căng thẳng, nhịp điệu này bị xáo trộn và dẫn đến táo bón.

Đi đại tiện không đều đặn hoặc vào cuối ngày có nghĩa là đường ruột không được nghỉ ngơi, không được cung cấp đủ nước hoặc chất xơ cần thiết. Do đó, đi đại tiện vào buổi tối có thể gây ra vấn đề về đường ruột. Hơn nữa, đi đại tiện vào buổi tối có thể dẫn đến tích tụ chất thải trong cơ thể suốt cả ngày và gây ra đầy hơi, bồn chồn và đau bụng.

Bản tin sức khỏe 18.12: Tập thể dục và lợi ích cho tim mạch | Lúc nào thì không nên tập thể dục?

Lời khuyên từ chuyên gia

Theo tiến sĩ Osman Mapkar, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Bệnh viện NewEra (Ấn Độ), để đi đại tiện đều đặn vào buổi sáng, hãy uống nước ấm ngay khi thức dậy để kích thích nhu động ruột. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ. Cố gắng ăn nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt. Tuân thủ một chế độ ngủ nghỉ hợp lý, giờ ngủ, giờ ăn cố định.

Tránh ăn khuya vì có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và nhu động ruột, tập thể dục hằng ngày trong 45 phút, và giữ tâm trạng thoải mái. Nếu thời điểm đại tiện đột nhiên thay đổi, trở nên đau, hoặc kèm theo táo bón, đầy hơi hoặc có máu, hãy đi bác sĩ khám sớm, theo India TV.

Khám phá thêm chủ đề

Đại tiện đi vệ sinh Đường ruột táo bón Chất xơ
