Bán tín chỉ carbon ở đâu để được giá cao?

Tín chỉ carbon có thể lên tới 100 USD

Từ tháng 1.10.2023, EU đã bắt đầu áp dụng "Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon - CBAM". Từ thời điểm đó kéo dài đến hết tháng 12.2025 là giai đoạn ghi nhận báo cáo số liệu. Từ 1.1.2026 - 2034 sẽ là giai đoạn vận hành thí điểm từng phần, áp dụng với một số mặt hàng. Từ năm 2034, CBAM chính thức vận hành toàn phần, khi đó hàng hóa vào thị trường EU phải đạt chuẩn trung hòa carbon (lượng phát thải carbon = 0 hay Net Zero). Trong trường hợp, sản phẩm không đạt chuẩn Net Zero sẽ phải trả phí môi trường, mức phí (thuế) mà EU dự kiến khoảng 85 EUR, tương đương 100 USD/tín chỉ. Đó là lý do vì sao nhiều thông tin cho rằng giá tín chỉ carbon có thể lên đến trên 100 USD.