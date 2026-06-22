Bản tin sức khỏe 22.6: Ngủ đủ giấc nhưng vẫn mệt mỏi | Cao huyết áp nên chọn trứng hay cá hồi?

Ngủ đủ giấc nhưng vẫn buồn ngủ?

Nhiều người cho dù ngủ đủ vẫn cảm thấy buồn ngủ. Theo Healthline, tình trạng buồn ngủ quá mức có thể phản ánh nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, từ rối loạn giấc ngủ đến căng thẳng kéo dài.

Nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống và hiệu suất làm việc. Buồn ngủ quá mức là trạng thái cực kỳ khó khăn để duy trì sự tỉnh táo trong ngày, ngay cả khi cá nhân đang thực hiện các hoạt động cần sự tập trung như ăn uống, trò chuyện hay làm việc. Nguyên nhân phổ biến nhất thường bắt nguồn từ lối sống, cụ thể là tình trạng thiếu ngủ kéo dài. Khi cơ thể không được nghỉ ngơi đủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm, tình trạng "nợ ngủ" sẽ tích tụ, khiến bộ não luôn trong trạng thái lờ đờ và phản ứng chậm chạp.

Vì sao ngủ đủ vẫn cảm thấy buồn ngủ?

Cao huyết áp nên chọn trứng hay cá hồi?

Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, sa sút trí tuệ và bệnh thận. Trong khi đó, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chỉ số này.

Cá hồi và trứng đều là nguồn protein giàu dinh dưỡng, giúp no lâu và tăng năng lượng. Tuy nhiên, theo chuyên trang sức khỏe Independent, khi xét riêng về khả năng hỗ trợ hạ huyết áp, cá hồi có phần nhỉnh hơn. Huyết áp cao xảy ra khi lực máu tác động lên thành mạch lớn hơn mức bình thường trong thời gian dài. Tình trạng này có thể âm thầm tiến triển mà không có triệu chứng rõ rệt, nhưng lại làm tăng đáng kể nguy cơ biến chứng tim mạch. Vì vậy, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe lâu dài.