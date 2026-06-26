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Bản tin sức khỏe 26.6: Chăm da ngay từ lúc tắm | Sai lầm tai hại khi dùng xịt chống nắng
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Bản tin sức khỏe 26.6: Chăm da ngay từ lúc tắm | Sai lầm tai hại khi dùng xịt chống nắng

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Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Chăm da ngay từ lúc tắm

Nhiều người cho rằng chăm sóc da chỉ bắt đầu sau khi tắm, nhưng các chuyên gia cho biết quy trình này thực chất đã bắt đầu ngay trong phòng tắm. Việc rửa mặt đúng cách, lựa chọn sản phẩm phù hợp và kiểm soát nhiệt độ nước khi tắm có thể giúp bảo vệ làn da, hạn chế kích ứng và duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

Vì sao nên chăm sóc da ngay từ lúc tắm?

Sữa rửa mặt là bước quan trọng trong quy trình chăm sóc da. Các chuyên gia khuyến cáo nên rửa mặt 2 lần mỗi ngày để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và dầu thừa, từ đó giảm nguy cơ bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn. Việc rửa mặt khi tắm có thể mang lại nhiều lợi ích. Trước hết là sự tiện lợi, vì khi đang đứng dưới vòi nước, người dùng có thể rửa mặt ngay mà không cần thực hiện thêm bước làm ướt da. Bên cạnh đó, dòng nước chảy giúp làm sạch toàn bộ khuôn mặt, kể cả những vùng dễ bị bỏ sót. Ngoài ra, bọt sữa rửa mặt và nước cũng sẽ trôi theo dòng nước, hạn chế làm bẩn khu vực bồn rửa.

Sai lầm tai hại khi dùng xịt chống nắng

Kem chống nắng dạng xịt ngày càng được ưa chuộng nhờ sự tiện lợi và khả năng thẩm thấu nhanh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia da liễu thuộc Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ, hiệu quả bảo vệ da phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ thuật sử dụng và độ an toàn mà không phải ai cũng nắm rõ. 

Những lưu ý quan trọng khi dùng kem chống nắng dạng xịt

Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần xịt một lớp sương mỏng lên da là đủ để bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, TS. Steve Daveluy - chuyên gia da liễu tại Đại học Wayne State, khẳng định hoàn toàn không có công thức "không cần chà xát" đối với dòng sản phẩm này. Để đảm bảo độ che phủ đồng đều, người dùng bắt buộc phải dùng tay xoa đều kem chống nắng sau khi xịt. Việc chỉ xịt mà không thoa sẽ dẫn đến tình trạng chỗ quá dày, chỗ quá mỏng tạo điều kiện cho ánh nắng xuyên thấu và gây bỏng da cục bộ.

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