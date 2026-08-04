Bản tin sức khỏe 4.8: Sau 7 giờ tối đừng làm 5 điều này | Đi bộ 15 phút giúp khỏe hơn

Sau 7 giờ tối đừng làm 5 điều này

Nhiều nghiên cứu y khoa cho thấy các thói quen sinh hoạt buổi tối có mối liên hệ mật thiết đến sức khỏe tim mạch và chất lượng giấc ngủ. Việc ăn khuya, tiếp xúc ánh sáng xanh hay vận động mạnh, những thói quen sau 7 giờ tối có thể vô tình làm tăng huyết áp và kích hoạt hormone căng thẳng suốt đêm dài.

5 thói quen sau 7 giờ tối gây hại cho tim

Dựa trên 20 năm kinh nghiệm lâm sàng, tiến sĩ Sanjay Bhojraj, chuyên gia về tim mạch can thiệp và y học chức năng tại Mỹ chỉ ra 5 thói quen sau 7 giờ tối mà bạn cần từ bỏ ngay để bảo vệ trái tim. Sai lầm phổ biến nhất là thói quen ăn đêm muộn, đặc biệt là các thực phẩm giàu chất béo hoặc đường. Cơ thể chúng ta vốn không được thiết kế để xử lý lượng lớn thực phẩm vào ban đêm, việc này dễ gây rối loạn quá trình trao đổi chất, tăng mức insulin và là tác nhân trực tiếp dẫn đến béo phì cũng như các bệnh lý về tim.

Đi bộ 15 phút giúp khoẻ hơn

Một nghiên cứu mới cho thấy không chỉ số bước mà cách bạn đi bộ cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tim mạch. Theo thông tin từ CNBC Make It, thay vì chia nhỏ thành nhiều lần di chuyển ngắn trong ngày, việc dành thời gian cho một lần đi bộ liên tục có thể mang lại lợi ích rõ rệt hơn.

Lợi ích tuyệt vời của việc đi bộ 15 phút mỗi ngày!

Đi bộ từ lâu đã được xem là hoạt động đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cho sức khỏe. Tuy nhiên, nghiên cứu công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine chỉ ra rằng việc tập trung các bước đi vào một quãng dài có thể tốt hơn so với việc tích lũy bước qua nhiều hoạt động ngắt quãng.