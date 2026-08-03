Bản tin sức khỏe 3.8: Mẹo ngủ máy lạnh khỏe, tiết kiệm | Làm gì khi phát hiện triệu chứng cúm A?

Mẹo ngủ máy lạnh khỏe, tiết kiệm

Trong những ngày nắng nóng, máy lạnh giúp bạn ngủ ngon hơn, nhưng nếu dùng không đúng cách có thể ảnh hưởng sức khỏe và tốn điện. Vậy làm sao để vừa mát, vừa khỏe, lại tiết kiệm điện?

Không ít người có thói quen chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống rất thấp để “mát nhanh”. Tuy nhiên, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ khuyến nghị mức nhiệt lý tưởng khi ngủ nên ở khoảng 25 - 27°C. Đây là ngưỡng giúp cơ thể duy trì thân nhiệt ổn định, tránh chênh lệch quá lớn với môi trường bên ngoài.

Nắng nóng: Ngủ máy lạnh sao cho khỏe và tiết kiệm

Làm gì khi phát hiện triệu chứng cúm A?

Thời gian gần đây, bệnh cúm A có nhiều diễn biến phức tạp và gia tăng trên địa bàn. Một số trường hợp nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus cúm tồn tại lâu hơn trong môi trường lạnh, làm tăng tốc độ lây lan gấp nhiều lần. Tại Việt Nam, Bộ Y tế ghi nhận tỉ lệ trẻ em nhập viện do cúm A tăng nhanh tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng - nơi mật độ dân cư cao, thời tiết chuyển lạnh đột ngột. Hiện nhiều biến thể cúm (A/H1N1, A/H3N2, cúm B) cùng lưu hành, khiến tình hình dịch tễ phức tạp và tăng nguy cơ bùng dịch trong mùa đông.

Bác sĩ ơi: Nên làm gì khi phát hiện những triệu chứng cúm A?







