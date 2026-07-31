Mực nang là loại hải sản giàu protein, ít chất béo và cung cấp nhiều khoáng chất như sắt, kẽm, selen. Bên cạnh phần thịt, túi mực – bộ phận chứa dịch mực màu đen – cũng được sử dụng trong nhiều món ăn. Theo một số nghiên cứu, dịch mực chứa các hợp chất chống oxy hóa và sắc tố melanin tự nhiên, có thể góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Tuy nhiên, các lợi ích này vẫn đang được nghiên cứu thêm và chưa đủ cơ sở để xem túi mực là một “thực phẩm chức năng” hay có khả năng phòng, chữa bệnh.

Bản tin sức khỏe ngày 31.7: Chất béo ảnh hưởng đến ung thư vú | Lợi ích từ túi mực mực nang

Để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nên lựa chọn mực tươi, có nguồn gốc rõ ràng và chế biến hợp vệ sinh. Người có cơ địa dị ứng hải sản hoặc mắc các bệnh lý cần hạn chế đạm động vật nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, nhiều nghiên cứu cũng đang tập trung vào mối liên hệ giữa dinh dưỡng và ung thư. Gần đây, các nhà khoa học ghi nhận rằng việc kiểm soát lượng chất béo trong chế độ ăn có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của một số tế bào ung thư vú. Một số loại tế bào ung thư sử dụng chất béo làm nguồn năng lượng để tăng trưởng, vì vậy việc điều chỉnh khẩu phần ăn đang được xem là hướng hỗ trợ tiềm năng trong điều trị.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều này không đồng nghĩa với việc cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Chất béo là dưỡng chất thiết yếu, giúp cơ thể hấp thu vitamin tan trong dầu và duy trì nhiều hoạt động sinh lý. Thay vào đó, người dân nên ưu tiên chất béo lành mạnh từ cá, các loại hạt, dầu thực vật và hạn chế chất béo bão hòa, thực phẩm chế biến sẵn.

Một chế độ ăn cân bằng, đa dạng thực phẩm cùng việc tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ vẫn là nền tảng quan trọng trong chăm sóc sức khỏe. Dù là lựa chọn món ăn từ hải sản hay điều chỉnh lượng chất béo trong khẩu phần, người dân không nên tự áp dụng các phương pháp truyền miệng mà cần dựa trên bằng chứng khoa học và tư vấn của chuyên gia.