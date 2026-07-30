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Thực hư ăn sữa chua giúp ngăn chặn ung thư đại trực tràng?
Video Sức khỏe

Thực hư ăn sữa chua giúp ngăn chặn ung thư đại trực tràng?

Trang Châu - Bùi Oanh
Theo chuyên trang y tế WebMD, các nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy thói quen ăn sữa chua thường xuyên có thể là một giải pháp tự nhiên và hiệu quả giúp giảm đáng kể nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng.

Mối liên hệ giữa sữa chua và việc ngăn ngừa ung thư bắt nguồn từ hệ vi sinh vật đường ruột. Ung thư đại trực tràng thường có sự liên quan mật thiết đến tình trạng mất cân bằng vi khuẩn và viêm nhiễm mãn tính ở niêm mạc đại tràng. Sữa chua, đặc biệt là các loại chứa men vi sinh sống (probiotics), cung cấp một lượng lớn vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp duy trì và khôi phục sự cân bằng của hệ sinh thái đường ruột.

Hơn hết, trước đây các bác sĩ từng coi ung thư ruột kết là căn bệnh của tuổi già, nhưng hiện nay tỷ lệ này đang tăng lên đáng kể ở những người trẻ tuổi. Khoảng 1 trong 5 trường hợp chẩn đoán ung thư ruột kết xảy ra ở người dưới 55 tuổi. Tiến sĩ Christian Jobin tại Trung tâm Ung thư UF Health ở Gainesville (Florida, Mỹ) cho biết, hầu hết các ca ung thư trực tràng không phải do di truyền mà có liên kết mật thiết với môi trường, lối sống và nhiều yếu tố xung quanh, bao gồm cả hệ vi sinh vật đường ruột.

Thực hư ăn sữa chua giúp ngăn chặn ung thư đại trực tràng?- Ảnh 1.

Thực hư ăn sữa chua giúp ngăn chặn ung thư đại trực tràng?

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