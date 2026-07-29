Nghiên cứu: Lạm dụng đồ ăn nhanh có thể tăng nguy cơ ung thư phổi

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên việc phân tích dữ liệu từ những người đăng ký tham gia "Thử nghiệm sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt, phổi, đại trực tràng và buồng trứng". Những người tham gia có độ tuổi trung bình là 62 tuổi khi bắt đầu. Trong suốt một thập kỷ theo dõi, các nhà khoa học đã phát hiện ra mối liên hệ chặt chẽ giữa chế độ ăn uống và sự hình thành khối u ác tính ở phổi. Kết quả cho thấy, những người có khẩu phần ăn chứa nhiều thực phẩm siêu chế biến đối mặt với rủi ro mắc bệnh ung thư phổi cao hơn đáng kể so với nhóm tiêu thụ thực phẩm tươi sống. Đặc biệt, mối nguy này còn tăng mạnh ở những người có thói quen hút thuốc lá hoặc duy trì lối sống ít vận động.

Cảnh báo việc lạm dụng đồ ăn nhanh làm tăng nguy cơ ung thư phổi