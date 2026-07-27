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Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi uống nước ép lựu?
Video Sức khỏe

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi uống nước ép lựu?

Trang Châu - Bùi Oanh
Nước ép lựu từ lâu đã là thức uống quen thuộc được nhiều người yêu thích, nhưng những giá trị sức khỏe mà nó mang lại cho cơ thể còn lớn hơn thế.

Lợi ích hàng đầu được các nhà khoa học công nhận ở nước ép lựu là khả năng bảo vệ trái tim. Một đánh giá của các nghiên cứu cho thấy uống khoảng 300ml nước ép lựu mỗi ngày giúp giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương. Nhờ giảm áp lực lên hệ thống mạch máu, nguy cơ đối mặt với biến chứng nguy hiểm như đau tim hay đột quỵ được hạn chế tối đa. Ngoài ra, trong nước ép lựu cung cấp chất chống oxy hóa polyphenol có thể giúp thư giãn mạch máu và cải thiện lưu lượng máu và lượng kali dồi dào trong quả lựu còn hỗ trợ đắc lực cho việc kiểm soát nhịp tim ổn định.

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Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi uống nước ép lựu?

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