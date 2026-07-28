Chương trình "Bác sĩ ơi!" do Báo Thanh Niên thực hiện với sự tham gia của BS-CKII Lý Thái Lộc – Bệnh viện Hùng Vương, sẽ mang đến cho người xem những thông tin y khoa thiết thực, dễ hiểu xoay quanh chủ đề "Tầm soát sức khỏe sinh sản sớm có lợi ích gì?".

Kết hôn và sinh con là bước ngoặt lớn, nhưng không ít cặp đôi trẻ hiện nay vẫn đối mặt với nỗi lo thầm kín về sức khỏe sinh sản, lo sợ những rủi ro di truyền hay nguy cơ hiếm muộn. Thống kê y khoa cho thấy, nhiều bệnh lý phụ khoa, nam khoa, bệnh lây truyền qua đường tình dục hay các gen lặn di truyền nguy hiểm hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nếu không chủ động kiểm tra, những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thụ thai, tăng rủi ro sẩy thai, gây dị tật bẩm sinh ở thai nhi hoặc thậm chí đe dọa tính mạng người mẹ trong quá trình thai kỳ.

Bác sĩ ơi: Tầm soát sức khỏe sinh sản sớm có lợi ích gì?

Thực tế, không ít cặp vợ chồng chỉ tìm đến bác sĩ khi đã gặp khó khăn về con cái hoặc mang thai ngoài ý muốn khi cơ thể chưa sẵn sàng, vô tình bỏ lỡ "thời điểm vàng" để can thiệp và điều trị hiệu quả. Vì vậy, việc tầm soát sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân và trước khi mang thai là bước chuẩn bị vô cùng cần thiết. Thông qua các xét nghiệm cơ bản và chuyên sâu, các cặp đôi sẽ chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe của bản thân. Điều này không chỉ giúp bóc tách rủi ro, tối ưu hóa cơ hội đón em bé khỏe mạnh mà còn giải tỏa áp lực tâm lý, tạo nền tảng vững chắc cho hạnh phúc lứa đôi.