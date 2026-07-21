Bản tin sức khỏe ngày 21.7: Tiền tiểu đường ăn bao nhiêu cơm là đủ? | Đồ ăn nào dễ gây đau nửa đầu?

Tiền tiểu đường ăn bao nhiêu cơm là đủ?

Với người tiền tiểu đường, mỗi bữa ăn bao nhiêu chén cơm không chỉ là thói quen sinh hoạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát đường huyết. Bởi cơm là nguồn tinh bột trắng chủ yếu trong khẩu phần hằng ngày, nếu ăn không đúng lượng và cách kết hợp, nguy cơ tiến triển thành tiểu đường type 2 sẽ tăng lên rõ rệt.

Với người tiền tiểu đường, lượng cơm trong mỗi bữa ăn có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát đường huyết. Do tinh bột sau tiêu hóa sẽ chuyển thành glucose, việc ăn quá nhiều cơm trắng hoặc tinh bột hấp thu nhanh dễ khiến đường huyết tăng cao và làm nặng thêm tình trạng kháng insulin.

Tiền tiểu đường: Nên ăn bao nhiêu chén cơm mỗi bữa?

Đồ ăn nào dễ gây đau nửa đầu?

Đau nửa đầu thường được nhắc đến với những nguyên nhân quen thuộc như căng thẳng, thiếu ngủ hay áp lực kéo dài. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng một số loại đồ ăn, thức uống sử dụng hằng ngày cũng có thể trở thành yếu tố kích hoạt cơn đau.

Đau nửa đầu không chỉ khiến người bệnh mệt mỏi, khó tập trung mà còn ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Nhiều người thường nghĩ nguyên nhân đến từ căng thẳng hoặc thiếu ngủ, nhưng các chuyên gia cho biết bữa ăn hằng ngày đôi khi cũng là yếu tố cần được chú ý. Một số loại đồ ăn, thức uống tưởng chừng vô hại có thể góp phần kích hoạt cơn đau nửa đầu ở những người nhạy cảm.