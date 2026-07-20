Bản tin sức khỏe 20.7: Chăm sóc răng miệng khi điều trị ung thư | Uống ép bưởi đúng cách

Các phương pháp điều trị ung thư như hóa trị hoặc xạ trị có thể gây ra nhiều tác dụng phụ tại khoang miệng như khô miệng, viêm loét niêm mạc, chảy máu nướu hoặc tăng nguy cơ nhiễm trùng. Vì vậy, bệnh nhân cần duy trì thói quen vệ sinh răng miệng đều đặn bằng bàn chải lông mềm, sử dụng chỉ nha khoa nhẹ nhàng và súc miệng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Việc giữ khoang miệng sạch sẽ không chỉ giúp giảm khó chịu mà còn hạn chế nguy cơ biến chứng trong quá trình điều trị.

Bản tin sức khỏe ngày 20.7: Chăm sóc răng miệng khi điều trị ung thư | Uống nước ép bưởi đúng cách

Bên cạnh chăm sóc răng miệng, chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cơ thể phục hồi. Bưởi là loại trái cây giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và chất xơ, góp phần tăng cường sức đề kháng và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Một ly nước ép bưởi khoảng 150–250 ml mỗi ngày thường được xem là mức phù hợp đối với người trưởng thành khỏe mạnh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nên uống nước ép bưởi thường xuyên. Các chuyên gia lưu ý rằng bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc điều trị, làm thay đổi khả năng hấp thu hoặc chuyển hóa thuốc trong cơ thể. Đối với bệnh nhân ung thư đang sử dụng thuốc điều trị hoặc thuốc hỗ trợ, việc uống nước ép bưởi cần được tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Ngoài ra, người bệnh nên ưu tiên chế độ ăn đa dạng với rau xanh, trái cây tươi, thực phẩm giàu protein và uống đủ nước. Việc kết hợp chăm sóc răng miệng đúng cách cùng chế độ dinh dưỡng cân bằng sẽ góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể, hỗ trợ quá trình điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh không nên tự ý áp dụng các biện pháp dinh dưỡng theo truyền miệng. Mọi thay đổi về chế độ ăn uống trong thời gian điều trị ung thư cần được trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn và phù hợp với tình trạng sức khỏe.