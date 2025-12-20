Điều gì xảy ra khi bạn uống nước ép bưởi thường xuyên?

Dưới đây là những thay đổi có thể xảy ra khi bạn đưa nước ép bưởi vào thực đơn ăn uống hằng ngày, theo Health (Mỹ).

Giảm nguy cơ mắc bệnh

Các nghiên cứu cho thấy uống nước ép bưởi có thể giúp hạ huyết áp và giảm độ cứng của động mạch nhờ hàm lượng flavonoid cao. Điều này góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy tiêu thụ thường xuyên trái cây họ cam quýt như bưởi có thể giúp giảm nguy cơ một số loại ung thư, trong đó có ung thư dạ dày.

Dù tốt cho sức khỏe, nhưng nước ép bưởi cung cấp calo và đường tự nhiên, người bị tiểu đường nên chú ý khẩu phần ẢNH: AI

Cơ thể đủ nước hơn

Việc cung cấp đủ nước mỗi ngày là rất quan trọng, bởi nước tham gia vào hầu hết quá trình trong cơ thể và giúp duy trì độ ẩm cho tế bào, làn da và các cơ quan. Nước ép bưởi có khoảng 90% là nước, vì vậy đây là một lựa chọn khá tốt để hỗ trợ bù nước cho cơ thể. Tuy nhiên, không nên thay thế hoàn toàn nước lọc bằng nước ép bưởi.

Tăng cường chất chống oxy hóa

Một cốc nước ép bưởi cung cấp 93,9 mg vitamin C, tương đương 104% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày. Ngoài vai trò là một chất chống oxy hóa mạnh, vitamin C còn cần thiết cho hệ miễn dịch, quá trình tạo collagen và hấp thu sắt.

Nước ép bưởi cũng chứa nhiều hợp chất thực vật như carotenoid và flavonoid (đặc biệt là naringin), giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa. Các nghiên cứu cho thấy việc uống nước ép bưởi thường xuyên có thể làm tăng nồng độ vitamin C và naringin trong máu, từ đó giúp bảo vệ khỏi viêm và tổn thương tế bào.

Những rủi ro khi uống nước ép bưởi

Dù nước ép bưởi là lựa chọn tốt cho sức khỏe, mọi người vẫn cần lưu ý một số rủi ro tiềm ẩn:

Tương tác thuốc: Nước ép bưởi nổi tiếng vì có thể tương tác với nhiều loại thuốc. Nó chứa các hợp chất tự nhiên gọi là furanocoumarin, có thể làm thay đổi cách cơ thể phân giải và hấp thu nhiều loại thuốc thông dụng, bao gồm thuốc hạ huyết áp, một số thuốc chống lo âu và thuốc hạ cholesterol. Nếu đang dùng thuốc, bạn nên trao đổi với bác sĩ hoặc nhân viên y tế trước khi uống nước ép bưởi thường xuyên.

Kích ứng tiêu hóa: Nước ép bưởi có tính axit, có thể làm nặng thêm triệu chứng ợ nóng, trào ngược axit hoặc các vấn đề tiêu hóa khác ở những người nhạy cảm.

Nguồn đường và năng lượng: Nước ép bưởi cung cấp calo và đường tự nhiên, do đó người gặp vấn đề kiểm soát đường huyết như tiểu đường nên chú ý khẩu phần, đồng thời uống nước ép cùng với thực phẩm giàu protein và chất xơ để hạn chế ảnh hưởng lên đường huyết.