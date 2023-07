Ban tổ chức lên tiếng vụ concert BlackPink ở Hà Nội chỉ có 13 ca khúc

Fan BlackPink tại Việt Nam mong ngóng được gặp thần tượng FB NV

Trưa 4.7, mạng xã hội bất ngờ tràn ngập ảnh chụp màn hình tờ danh sách bài hát trong concert Born Pink của BlackPink chặng Hà Nội. Nhiều dân mạng tiết lộ đây là danh mục được phía ban tổ chức sự kiện gửi lên cơ quan chức năng xin xét duyệt.

Danh sách trên chỉ bao gồm 13 ca khúc và tựa đề được dịch sang tiếng Việt, như Shut down (Tắt nguồn đi), Typa Girl (Kiểu con gái), Playing With Fire (Chơi đùa với lửa), Whistle (Huýt sáo đi), Ice Cream (Cây kem mát lạnh)…

Ảnh chụp danh sách ca khúc tại concert Born Pink chặng Hà Nội đang được lan truyền trên mạng xã hội

ẢNH CHỤP FACEBOOK

Những hit quen thuộc của BlackPink, đồng thời xuất hiện ở concert Born Pink các nước khác như How You Like That, Kill This Love, Pink Venom… bất ngờ vắng bóng. Đặc biệt, hoàn toàn không có bất kỳ ca khúc solo nào của bốn thành viên có tên trong danh sách.

Do đó, danh sách bài hát ít ỏi này khiến hàng loạt người hâm mộ BlackPink tại Việt Nam bức xúc. Không ít fan còn nhận xét sự kiện lần này giống fan meeting hơn là concert vì nhóm biểu diễn quá ít.

Tuy nhiên, phía đại diện ban tổ chức Born Pink tại Việt Nam là iME Vietnam khẳng định đây là danh sách chưa chính thức. Phía ban tổ chức nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn đang trong quá trình cập nhật thêm đầy đủ hồ sơ". Ngoài ra, iME Vietnam cho biết đang tìm cách đính chính thêm để tránh gây hoang mang dư luận.

BlackPink trong concert Born Pink ở Úc, tổ chức vào giữa tháng 6 năm nay

FB NV

Concert Born Pink ở các địa điểm khác đều có tầm hơn 20 ca khúc. Điển hình là đêm diễn gần đây nhất tại Sydney (Úc) tổ chức vào giữa tháng 6 vừa qua, BlackPink thể hiện khoảng 20 tiết mục. Trong đó, bốn thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đều có màn trình diễn solo hoành tráng.

Hiện, cộng đồng fan BlackPink tại Việt Nam hy vọng ban tổ chức sớm cập nhật thêm về danh sách bài hát tại concert Born Pink chặng Hà Nội.