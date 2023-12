Bán trà sữa đất nung giữa phố cổ Hà Nội thu tiền triệu mỗi ngày

Mỗi ngày bán hơn 100 cốc

Ở một quán trà sữa đất nung trên phố cổ tại Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội), hình ảnh quán luôn tấp nập các bạn trẻ đến thưởng thức không còn xa lạ với người dân xung quanh.

Theo chị Đặng Thủy (26 tuổi, chủ quán trà sữa), trong một lần đi du lịch ở Vân Nam (Trung Quốc), chị đã vô cùng ấn tượng với thức uống này. Thấy thời tiết Hà Nội đã vào đông nên chị quyết định đem loại đồ uống này về Hà Nội. Nguyên liệu chính của trà sữa đất nung là trà Phổ Nhĩ, một loại trà rất tốt cho sức khỏe mà không gây mất ngủ. Ngoài ra, táo mèo, kỷ tử... cũng là những nguyên liệu tốt, cả người lớn và trẻ em đều có thể dùng được.

Giới trẻ đổ xô đến các quán trà sữa đất nung trên phố cổ để thưởng thức HIỀN ANH

Chị Thủy chia sẻ thêm, quán mở cửa từ 18 - 23 giờ các ngày trong tuần, riêng chủ nhật mở cả ngày. Do được làm ngay tại chỗ nên thời gian chế biến khá lâu, mất khoảng 35 - 40 phút cho một cốc trà sữa đất nung nóng hổi với giá từ 28.000 - 38.000 đồng. Trung bình 1 ngày quán bán được hơn 100 cốc, ước tính thu về khoảng 3 triệu đồng.

"Trà sữa đất nung có 6 vị, trong đó vị matcha nhài và vị truyền thống là 2 vị được yêu thích nhất. Khách hàng của quán chủ yếu là người trẻ từ 15 - 30 tuổi, học sinh và sinh viên chiếm đa số", chị Thủy nói.

Theo khảo sát, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của giới trẻ, nhiều người đã thức thời mở quán kinh doanh trà sữa đất nung trên phố cổ, một số quán nước cũng bán thêm mặt hàng này. Nhiều quán trà sữa đất nung luôn trong tình trạng tấp nập khách đến thưởng thức.

Tìm đến quán của chị Thủy thưởng thức hương vị ly trà sữa đất nung vào một buổi tối trong tuần, anh Hoàng Văn An (20 tuổi) cho biết trước đó từng nghe bạn bè nhắc đến loại đồ uống này. "Trà sữa truyền thống vị béo ngậy, thơm mùi trà và thơm mùi các topping bên trong. Mặt bằng chung mình thấy giá cả ở đây khá hợp lý so với vị trí trên phố cổ. Nếu có cơ hội, mình sẽ quay lại và giới thiệu cho mọi người cùng thử", anh An nói.

Đánh giá về hương vị của trà sữa, chị Nguyễn Thị Linh (23 tuổi) cho biết: "Mình cũng biết đến quán sau khi xem trên TikTok và được bạn bè giới thiệu. Mình đi từ công ty đến đây không xa lắm, chỉ khoảng 3 km. Cá nhân mình đánh giá vị của trà sữa không quá ngọt, khá lành mạnh vì được nấu với những nguyên liệu thảo dược. Nếu có cơ hội thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cùng thưởng thức".

Bên cạnh những ý kiến đánh giá tích cực, cũng có ý kiến hụt hẫng về thức uống mới lạ này khi thưởng thức tại quán của chị Thủy. Theo anh Nguyễn Văn Long (22 tuổi), trà sữa đất nung chưa được đúng như những gì mà bản thân mong đợi. "Vị trà chưa được đậm lắm. Với 38.000 đồng/cốc ở cửa hàng trên phố cổ thì giá cũng khá hợp lý, nhưng chắc mình chỉ đi uống thử một lần cho biết mùi vị rồi thôi", anh Long cho hay.

Các nguyên liệu để tạo ra một ly trà sữa đất nung HIỀN ANH

Chỉ nên thưởng thức trà sữa 1 - 2 lần/tuần

Theo TS - BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, một số thành phần trong trà sữa đất nung đem lại lợi ích cho sức khỏe. Việc thêm sữa vào trà giúp hạn chế vị đắng của tanin trong trà và bổ sung một số calo, chất dinh dưỡng. Nghiên cứu hiện đại cho thấy rằng việc thêm sữa có thể làm giảm tác dụng làm ố răng của trà. Khi kết hợp với nhau, đạm casein trong sữa sẽ liên kết với các hóa chất gây ố vàng trong trà và ngăn chặn quá trình vàng răng.

Ngoài ra, nhiệt độ ấm của món trà sữa nướng này có thể giúp cơ thể và tâm trạng thư giãn. Các loại hoa khô, quả khô có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức đề kháng, chống mệt mỏi, làm đẹp da...

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng đưa ra một số điều cần lưu ý về trà sữa đất nung. Theo đó, về hàm lượng dinh dưỡng, trà sữa nướng cung cấp từ 350 - 500 calo và mức calo này sẽ còn tăng lên nếu chọn thêm trân châu, thạch... Các phiên bản ngọt có thêm siro hoặc sữa đặc có thể chứa khá nhiều calo và đường bổ sung.

"Đây là nguyên nhân gây ra tình trạng thừa cân, béo phì, tiểu đường hay mỡ máu… Ngoài ra, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, gan hoặc suy giảm nhận thức", ông Sơn khuyến cáo.

Theo ông Sơn, đối với trẻ nhỏ, thừa cân, béo phì còn làm tăng nguy cơ còi xương, trẻ chậm phát triển, ảnh hưởng lâu dài về thể chất và trí tuệ. Điều cần lưu ý tiếp theo là về hàm lượng caffeine vì một số loại trà sữa có chứa caffeine từ lá trà. Lượng caffeine có trong trà sữa nói chung và trà sữa đất nung nói riêng được coi là an toàn cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra những tác động đe dọa đến sức khỏe như tăng nhịp tim và gián đoạn giấc ngủ, mất ngủ.

Vị chuyên gia khuyến cáo, mỗi người chỉ nên thưởng thức trà sữa 1 - 2 lần/tuần để không gây hại sức khỏe; tránh uống trà sữa khi bụng đói vì sẽ gây rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, không nên uống trà sữa ngay khi vừa ăn no.

"Hạn chế uống trà sữa vào buổi tối với những người có vấn đề về giấc ngủ. Mọi người cũng nên chọn hãng trà sữa uy tín, có thương hiệu rõ ràng, nguồn gốc nguyên liệu đã qua kiểm duyệt", ông Sơn chia sẻ thêm.