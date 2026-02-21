Bạn trai kém tuổi kể 'góc khuất' khi yêu Jennifer Aniston

Jim Curtis và Jennifer Aniston dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ chuyện tình cảm ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo PageSix, xuất hiện trên podcast Ced with Intention mới đây, Jim Curtis hé mở góc nhìn khác về mối quan hệ giữa anh và Jennifer Aniston. Huấn luyện viên sức khỏe này thừa nhận anh và ngôi sao loạt phim Friends thỉnh thoảng có nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt. "Tôi dành rất nhiều thời gian cho bạn gái. Cả hai chúng tôi đều dành nhiều thời gian ở nhà cùng nhau. Đôi khi có thể xảy ra những chuyện lặt vặt gây xích mích", anh kể. Curtis tiếp tục: "Chúng tôi thường im lặng và tức giận, hoặc rời khỏi nhà, hoặc suy nghĩ về nó và chiêm nghiệm để tìm cách thay đổi hoặc có thể nói: 'Này, chuyện này đã xảy ra rồi, tôi xin lỗi" và sửa chữa sai lầm".

Bạn trai của Jennifer Aniston nhấn mạnh cần phải nỗ lực để đảm bảo vấn đề khiến họ cãi vã lặp lại. "Bởi vì một khi bạn đã hàn gắn rồi mà chuyện đó lại xảy ra thêm năm lần nữa, thì sẽ không ai còn tin vào sự hàn gắn đó nữa," anh giải thích. Curtis cho rằng các cặp đôi cần thiết lập những nguyên tắc trong mối quan hệ để có thể hòa hợp bên nhau. "Chúng ta đều có rất nhiều tổn thương và vấn đề riêng. Nếu không bắt đầu chủ động và có ý thức xử lý chúng, thì tất cả những chuyện bên trong đó sẽ cứ trồi lên khắp nơi và chúng ta sẽ không biết cách cùng nhau trải nghiệm hay vượt qua", anh chia sẻ.

Cặp sao đang trong giai đoạn mặn nồng và không ngại chia sẻ những hình ảnh thân mật lên mạng xã hội ẢNH: INSTAGRAM NV

Jim Curtis (50 tuổi) và Jennifer Aniston (57 tuổi) lần đầu vướng tin hẹn hò vào tháng 7.2025 và chính thức công khai mối quan hệ tình cảm thông qua Instagram vào tháng 11 cùng năm. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng trước, Curtis tiết lộ anh và minh tinh đình đám Hollywood được bạn bè chung giới thiệu và bắt đầu kết nối, trò chuyện cùng nhau. Anh kể mối tình của họ không nảy nở ngay lập tức mà cả hai có thời gian dài trò chuyện, chia sẻ, tâm sự rồi dần trở nên thân thiết, có tình cảm với nhau.

Hôm 11.2 vừa qua, Jennifer Aniston đón sinh nhật thứ 57 của mình và Us Weekly tiết lộ sao phim The Morning Show đã ăn mừng tuổi mới cùng với bạn trai kém tuổi. "Họ đã có một bữa tối giản dị và ấm cúng tại nhà để kỷ niệm sinh nhật của cô ấy", một nguồn tin tiết lộ với tạp chí kể trên, đồng thời cho biết thêm rằng cặp đôi "không thể tách rời". Người này nói thêm: "Đây là khoảng thời gian Aniston cảm thấy thoải mái nhất trong một thời gian dài và mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp". Dịp đặc biệt này, Jim Curtis cũng gây chú ý đăng tải khoảnh khắc vui vẻ bên bạn gái cùng bức ảnh chụp cảnh cả hai "khóa môi" lên trang cá nhân và gửi lời chúc mừng sinh nhật người yêu.

Jennifer Aniston hạnh phúc bên bạn trai kém tuổi sau nhiều năm lẻ bóng ẢNH: INSTAGRAM NV

Jim Curtis được giới thiệu là một tác giả, life coach (huấn luyện viên cuộc sống), từng xuất bản sách về self-help (tự nâng cấp bản thân), chăm sóc sức khỏe tinh thần. Một số khách hàng trước đây của Curtis bao gồm các doanh nhân thành đạt, người nổi tiếng cần tìm kiếm sự tư vấn, hỗ trợ về sức khỏe, hành trình chữa lành, thay đổi bản thân… Nguồn tin của People tiết lộ Jim Curtis rất hòa đồng, vui tính và dễ dàng hòa nhập với bạn bè của Jennifer Aniston.

Trước khi đến với Jim Curtis, Jennifer Aniston từng trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân. Đời tư của minh tinh phim Murder Mystery luôn là đề tài được truyền thông săn đón suốt hơn 20 năm qua. Trong quá khứ, cô có cuộc hôn nhân tốn giấy mực với tài tử Brad Pitt (từ 2000 đến 2005) rồi tái hôn với Justin Theroux hồi 2015 nhưng nhanh chóng chia tay hai năm sau đó. Bước khỏi hai cuộc hôn nhân, nữ diễn viên sống kín tiếng, không công khai hẹn hò ai suốt nhiều năm đồng thời giữ mối quan hệ tốt đẹp với người cũ.