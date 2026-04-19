Sự bắt mắt khó cưỡng khi màn đêm buông xuống

Dạo gần đây, một tòa tháp ở TP.Đà Lạt (cũ) bất ngờ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội với cái tên được ưu ái gọi là "tháp Eiffel Đà Lạt". Nhiều bạn trẻ lưu tọa độ, rủ nhau lên tận nơi chỉ để chụp cho bằng được. Thực tế, đây là tháp viễn thông của nhà mạng Vinaphone (thuộc VNPT Lâm Đồng).

Bạn trẻ rủ nhau "săn" ảnh "tháp Eiffel" giữa lòng Đà Lạt ẢNH: LAN VY

Tháp viễn thông Vinaphone đang "viral" (lan tỏa rộng khắp) nằm ở số 8 Trần Phú, P.Xuân Hương, Lâm Đồng gần nhà thờ chính tòa Đà Lạt (được biết đến là nhà thờ Con Gà). Đây cũng là địa điểm thuận tiện cho du khách ghé thăm vì tọa lạc gần trung tâm, cách chợ Đà Lạt khoảng 1,5km, tương đương chỉ khoảng 5 -10 phút di chuyển tùy phương tiện. Từ khu vực chợ Đà Lạt và hồ Xuân Hương, để đến khu vực này có thể di chuyển theo hướng cầu Ông Đạo, qua đường Lê Đại Hành hoặc đường Trần Quốc Toản rồi nhập vào trục Trần Phú. Ngoài đường Trần Phú, bạn trẻ có thể ngắm nhìn và chụp ảnh tháp từ các khu vực lân cận như đường Nhà Chung, Nguyễn Chí Thanh, Hồ Tùng Mậu, Trần Quốc Toản (ven hồ Xuân Hương).

Huỳnh Linh (đến từ Đà Nẵng) check-in với tháp viễn thông đang nổi nhất thời gian gần đây ẢNH: NVCC

Được biết, đèn tháp bật sáng thường xuyên vào tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, bắt đầu sau 18 giờ và kéo dài đến khoảng 22 giờ 30, đôi khi, tháp có bật đèn vào buổi tối trong tuần. Trong một số trường hợp, thời gian bật tắt đèn có thể thay đổi sớm hoặc muộn hơn. Anh Nguyễn Chí Cường (35 tuổi, làm công việc lái taxi ở Đà Lạt) cho biết trước đây tháp chỉ thường lên đèn vào các dịp lễ tết, nhưng từ năm 2025, tháp bật sáng thường xuyên hơn. "Gần đây tôi mới thấy nhiều bạn trẻ tới đó đứng chụp hình, trước đây nơi này cũng chỉ là một điểm bình thường trong thành phố mà thôi", anh cho hay.

Khi màn đêm buông xuống ở thành phố sương mù, tháp nổi bật với ánh đèn vàng rực rỡ, thu hút ánh nhìn, khiến nhiều người liên tưởng đến tháp Eiffel nổi tiếng ở Pháp ẢNH: LAN VY

Khi màn đêm buông xuống ở thành phố sương mù, tháp nổi bật với ánh đèn vàng rực rỡ, thu hút ánh nhìn, khiến nhiều người liên tưởng đến tháp Eiffel nổi tiếng ở Pháp. Dọc đường lân cận khu vực tháp, trên vỉa hè có không ít bạn trẻ dừng chân, đem theo máy ảnh và điện thoại để "săn" ảnh cùng tháp viễn thông. Thậm chí, một số bạn còn đầu tư thêm thiết bị hỗ trợ như chân máy, đèn hắt sáng để có được bức ảnh lung linh nhất. Không khí rộn ràng check-in nơi đây không kém cạnh các địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt.

Check-in cho bằng được với "tháp Eiffel Đà Lạt"

Đoàn Khôi Nguyên (29 tuổi, ngụ tại 61 đường Tạ Uyên, P.Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) là một trong những bạn trẻ lên Đà Lạt với nhiệm vụ "tìm cho bằng được" tháp "hot hit" này. Từ vài ngày trước khi đi, Khôi Nguyên cho biết đã lưu sẵn các thông tin về "tháp Eiffel Đà Lạt" như cách di chuyển đến, góc chụp đẹp, thời điểm thường lên đèn… sau khi thấy loạt ảnh lan truyền trên mạng. "Mình thấy nhiều người đăng ảnh đẹp quá, cũng muốn chụp được giống vậy. Mình đưa tòa tháp này vào "list" phải ghé khi đến Đà Lạt", Nguyên kể. Theo Nguyên, nhiều bạn trẻ cũng chung mục tiêu, nô nức đến check-in: "Mình ghé lúc khoảng 20 giờ, vỉa hè đoạn đường Nhà Chung khá đông người đến chụp. Mình phải đợi khoảng 10 phút mới chọn được góc đứng chụp ưng ý".

Khôi Nguyên cho biết đã tìm hiểu kỹ từ trước chuyến đi để “săn” được ảnh check-in với tháp viễn thông đang nổi trên mạng ẢNH: NVCC

Địa điểm check-in đang hot rần rần của giới trẻ ẢNH: LAN VY

Cũng theo Khôi Nguyên, cách chụp đẹp ở địa điểm này rất đa dạng: "Mình nghiên cứu nhiều ảnh trên mạng thì thấy mọi người chụp góc rộng lấy toàn cảnh, hạ thấp góc máy để tạo chiều sâu, hoặc cũng có thể chụp gần hơn để làm nổi bật chủ thể. Người được chụp tạo dáng ánh nhìn xa xăm hoặc chỉ đơn giản là cười tươi nhìn ống kính là đẹp rồi".

Võ Lâm Thùy Trang (24 tuổi, ngụ tại 29 đường 3 Tháng 4, P.Xuân Hương, Lâm Đồng) tìm đến địa điểm này qua sự rủ rê của bạn bè. "Mình là người sống gần đây nên trước giờ cũng đi ngang khu này nhiều rồi, nhưng thật ra chưa từng để ý nhiều hay nghĩ đây là chỗ để chụp hình. Lần này là do bạn bè rủ đi cùng nên mình ghé thử. Tới nơi rồi mới thấy buổi tối tháp lên đèn nhìn cũng khá đẹp, đông người đến check-in hơn mình nghĩ", Trang chia sẻ.

Hồ Lê Ái Phương (28 tuổi, ngụ tại 287 Nguyễn Đình Chiểu, P.Bàn Cờ, TP.HCM) hưởng ứng trend check-in tháp viễn thông này vì nhận thấy đây là một địa điểm vừa đủ "hot" mà cũng chưa trở nên bão hòa. "Mấy điểm nổi tiếng ở Đà Lạt trước giờ thì ai nấy đều check-in nhiều quá rồi, chỗ này cảm giác mới hơn một chút, chưa bị nhàm. Nó không phải kiểu địa điểm quá mới lạ hay hoành tráng, nhưng lại dễ "bắt trend", nhìn vào là nhớ, nhất là cái tên mọi người đặt là "tháp Eiffel Đà Lạt" khiến mình không muốn bỏ lỡ, phải đến check-in ngay", Ái Phương nhìn nhận.

Ái Phương cũng chia sẻ thêm: "Mình vốn thích "sống ảo", khoe ảnh đẹp trên mạng, vì vậy một nơi không tốn phí, dễ tìm như chỗ tháp này thì cực lý tưởng rồi. Cách chụp được ảnh đẹp cũng không khó, chỉ cần diện trang phục xinh xắn, ấm áp hợp thời tiết Đà Lạt như áo len, khăn choàng, màu nổi bật càng đẹp".