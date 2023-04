Bán vé máy bay giả, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 7.4, thông tin từ Công an H.Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Doãn Hùng (28 tuổi, ngụ xã Đà Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Doãn Hùng tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 10.2022 đến tháng 3.2023, Phạm Doãn Hùng đã thực hiện hơn 30 vụ lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ qua mạng xã hội để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Để lừa đảo, Hùng đăng tải các thông tin bán vé máy bay giá rẻ lên mạng xã hội. Khi có người liên hệ đặt mua, Hùng thuê người làm vé giả rồi chuyển cho các bị hại. Sau khi nhận được tiền, Hùng liền cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Cơ quan công an xác định, thông qua bán vé máy bay giả, bị can Phạm Doãn Hùng đã lừa đảo nhiều nạn nhân ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hải Phòng… để chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.