Khởi tố bị can mạo nhận là con gái tướng công an, lừa đảo hơn 3 tỉ

Chiều 6.4, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hoài (41 tuổi, trú tại xóm 9, xã Nam Tiến, H.Nam Trực, tỉnh Nam Định) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lê Thị Hoài tại cơ quan điều tra. CACC

Lê Thị Hoài đã giả danh là con gái lãnh đạo cấp tướng trong lực lượng công an nhân dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền lên đến hơn 3 tỉ đồng.

Hồ sơ thể hiện, khoảng năm 2019, khi Hoài tham gia chương trình từ thiện của Bệnh viện tâm thần Hải Phòng tổ chức tại chùa Quý Cao (H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã quen biết bà N.T.K.N. (47 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương).

Kể từ đó hai người thường xuyên trò chuyện với nhau qua mạng xã hội Facebook, Zalo. Một lần, do cần tiền, Hoài vay bà N. 40 triệu đồng. Bà N. đồng ý.

Nhiều lần sau, Hoài tiếp tục vay tiền của bị hại.

Đến khoảng đầu năm 2020, muốn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà N., Hoài nói dối mẹ bị can mất sớm, Hoài chỉ còn bố tên L. đang làm lãnh đạo cấp tướng trong lực lượng công an. Hoài bảo bà N. kết bạn với các tài khoản mạng xã hội của "ông L." để làm quen, tâm sự.

Trên thực tế, đây là hai tài khoản Hoài lập ra trước đó và tự giả danh trong vai "ông L." nhắn tin nói chuyện với bị hại.

Để tránh bị phát hiện, Hoài chỉ nhắn tin và gửi ảnh, không bao giờ gọi điện thoại video call. Một thời gian, thấy bà N. nảy sinh tình cảm với ông L, Hoài lấy danh nghĩa là con ông L. tiếp tục hỏi vay tiền bà N với nhiều lí do như: khám bệnh cho người nhà; xây nhà thờ họ… tổng số tiền Hoài vay lên đến hơn 3 tỉ đồng.

Bà N. nhiều lần sau đó đề nghị Hoài và "ông L." trả tiền nhưng Hoài không trả. Đến cuối năm 2022, bà N. phát hiện ra mình bị lừa nên đã trình báo lên cơ quan công an.

Lực lượng chức năng điều tra, xác định từ ngày 4.10.2021 đến 27.9.2022, Hoài đã chiếm đoạt của bị hại 3.312.350.000 đồng.

Do bị can Hoài đang nuôi con nhỏ nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.