Bang New South Wales tại Úc dừng nhận học sinh 4 tỉnh nào của Việt Nam?

Sáng 12.3, các công ty tư vấn du học là đại diện tuyển sinh của Sở Giáo dục New South Wales tại Việt Nam nhận được thông báo mới nhất về việc tạm dừng nhận học sinh Việt Nam đến từ một số tỉnh.

Cụ thể, do "lo ngại về việc không tuân thủ quy định thị thực", từ ngày 12.3, Sở Giáo dục New South Wales sẽ dừng nhận hồ sơ của các học sinh từ Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ninh đến học bậc phổ thông công lập.

Đồng thời, với những đơn xin nhập học năm 2024 đã nộp trước đó từ học sinh ở các tỉnh nêu trên, Sở Giáo dục New South Wales sẽ hoàn lại lệ phí đăng ký cho ứng viên thông qua các công ty tư vấn du học. Sở Giáo dục New South Wales cũng đánh giá cao sự hợp tác, thấu hiểu và gửi lời xin lỗi đến các đối tác tuyển sinh vì sự bất tiện này.