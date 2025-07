Băng nhóm của Ý 'ẻng' núp bóng doanh nghiệp lũng đoạn đấu giá

Ngày 18.7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin thêm về vụ khám nhà Bùi Quốc Ý (biệt danh Ý "ẻng"), 44 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa.

8 nghi phạm bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, sau khi tạm giữ hình sự Ý "ẻng", Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra và đã bắt giữ thêm 7 nghi phạm khác nằm trong ổ nhóm tội phạm do Ý "ẻng" cầm đầu.

7 nghi phạm bị bắt giữ, gồm: Trịnh Tuấn Anh (biệt danh Anh "trác", 49 tuổi), Đào Duy Dũng (biệt danh Dũng "Cà Mau", 32 tuổi), Trần Văn Cường (biệt danh Cường "trắng", 29 tuổi), Lê Đức Anh (43 tuổi) đều ngụ P.Hạc Thành, Lê Đăng Trung (biệt danh Trung "đơ", 41 tuổi, ngụ xã Lưu Vệ), Nguyễn Quốc Đông (biệt danh Đông "tà", 43 tuổi, ngụ xã Hợp Tiến) và Bùi Khắc Phan (37 tuổi, ngụ P.Hàm Rồng).

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, băng nhóm tội phạm trên do Ý "ẻng" cầm đầu thường xuyên núp bóng doanh nghiệp can dự trái pháp luật vào các hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các nghi phạm trên đều là những đối tượng cộm cán, từng có nhiều tiền án, tiền sự nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, chiều 15.7, lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp nhà riêng của Ý "ẻng", thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu để phục vụ vụ án. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.