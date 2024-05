Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL tạm thoát hiểm, HLV Kim Sang-sik hiểu thêm bóng đá Việt

Được thi đấu trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Thể Công Viettel càng thêm quyết tâm khi tân HLV đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik dự khán "xem giò". Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội tạo thế trận tấn công khá tốt trước CLB TP.HCM nhưng bất ngờ nhận bàn thua trước mà đến hết trận vẫn không có bàn gỡ.

HLV Kim Sang-sik đã có những nhận định đầu tiên về V-League

Thể Công Viettel (trái) thất thủ trước HAGL trên sân Hàng Đẫy MINH TÚ

Chiến thắng quan trọng trước CLB Thể Công Viettel giúp CLB HAGL đạt 18 điểm, vươn lên hạng 11, xếp trên Thể Công Viettel (17 điểm), SLNA (15 điểm) và Khánh Hòa (10 điểm). Đây là vị trí có thể giúp Minh Vương cùng các đồng đội tạm an tâm trong cuộc đua trụ hạng.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ HAGL trước Thể Công Viettel MINH TÚ

Một ngày trước, người hâm mộ bóng đá Việt Nam được chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa CLB Nam Định với CLB Công an Hà Nội. Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đương kim vô địch giúp CLB Nam Định đánh bật ứng viên cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch, bứt phá ở ngôi đầu Bảng xếp hạng với 35 điểm. Trận thua trước CLB Nam Định cũng khiến đội Công an Hà Nội (28 điểm) lùi xuống hạng ba, nhường vị trí hạng nhì cho CLB Bình Dương (30 điểm) sau khi đội bóng đất Thủ vượt qua CLB Khánh Hòa 3-1.

CLB Nam Định bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng V-League 2023-2024 MINH TÚ

Bất phân thắng bại với CLB Thanh Hóa giúp CLB Bình Định giữ hạng tư với 26 điểm. CLB Thanh Hóa cùng đội Hà Nội có cùng 23 điểm, chia nhau hạng năm và sáu.

Bảng xếp hạng sau vòng 16 V-League 2023-2024:

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Nam Định 16 37/24 35 2 Bình Dương 16 19/14 30 3 Công an Hà Nội 16 26/16 28 4 Bình Định 16 27/19 26 5 Thanh Hóa 16 22/20 23 6 Hà Nội 16 23/22 23 7 Hải Phòng 16 24/21 21 8 Hà Tĩnh 16 15/19 20 9 Quảng Nam 16 19/20 19 10 TP.HCM 16 16/20 19 11 HAGL 16 13/19 18 12 Thể Công Viettel 16 13/21 17 15 SLNA 16 16/22 15 14 Khánh Hòa 16 10/23 10

Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn Xem giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng V.League 2 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn Xem Cúp quốc gia Casper 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn Tải ngay ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.vn/ung-dung/download để xem V.League 1 đỉnh nhất trên FPT Play.