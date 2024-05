Lịch thi đấu và trực tiếp V-League hôm nay (4.5): 'Đại chiến' trên đỉnh bảng xếp hạng

Trận đấu tâm điểm vòng 16 V-League 2023-2024 giữa đội Công an Hà Nội (28 điểm, hạng 2) với đội dẫn đầu bảng xếp hạng là CLB Nam Định (32 điểm) diễn ra lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy và được trực tiếp trên VTV5, FPT Play, TV360. Đây là trận đấu có tính chất rất quan trọng với 2 đội bởi nếu giành chiến thắng, Công an Hà Nội sẽ thu hẹp cách biệt với đối thủ xuống còn 1 điểm và tạo nên cục diện hết sức gay cấn cho cuộc đua vô địch. Trong khi đó nếu CLB Nam Định đánh bại được đương kim vô địch Công an Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy, "cửa" vô địch của đội bóng thành Nam trở nên rất sáng.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) đại chiến với CLB Nam Định ở vòng 16 V-League 2023-2024 VPF

Ở giai đoạn lượt đi, đội Nam Định bất phân thắng bại 2-2 với Công an Hà Nội. Đó là giai đoạn mà các cầu thủ Công an Hà Nội thi đấu chưa thăng hoa như ở thời điểm hiện tại. Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh cùng các đồng đội dồn quyết tâm cao cho trận tái đấu này. Dàn sao CLB Nam Định như Tuấn Anh, Văn Toàn, Hendrio, Rafaelson cũng khát khao thể hiện, chứng tỏ vị thế của đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng. Trận đấu còn là cuộc đấu trí giữa 2 HLV trẻ trung, tài năng được khẳng định là Kiatisak bên phía Công an Hà Nội và Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định.

Bùi Hoàng Việt Anh cùng CLB Công an Hà Nội quyết tâm đánh bại đội dẫn đầu bảng xếp hạng là CLB Nam Định VPF

Trận đấu khác cũng hứa hẹn hấp dẫn là cuộc đối đầu giữa đội Thanh Hóa (22 điểm, hạng 5) với đội Bình Định (25 điểm, hạng 4) lúc 18 giờ trên sân Thanh Hóa (trực tiếp trên FPT Play, TV360). Trận đấu được xem là thước đo cho tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch của 2 đội trước sự đeo bám sít sao của các đối thủ phía sau lẫn cơ hội bứt phá của 3 đội xếp trên. Ở vòng 15, đội Bình Định bất ngờ đánh bại CLB Nam Định và hứa hẹn tiếp tục chơi hay ngay trên sân nhà của CLB Thanh Hóa.

CLB Bình Định (phải) hứa hẹn tạo bất ngờ trên sân Thanh Hóa VPF

Nguyễn Tiến Linh cùng CLB Bình Dương dễ có niềm vui chiến thắng khi tiếp đón đội chót bảng xếp hạng là Khánh Hòa BÁ DUY

Cũng vào lúc 18 giờ trên sân Bình Dương (trực tiếp FPT Play, TV360), đội chủ nhà hiện xếp hạng 3 với 27 điểm tiếp đón CLB Khánh Hòa vốn đang ở đáy bảng xếp hạng với 10 điểm. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Nguyễn Tiến Linh, Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội giành chiến thắng nhằm có cơ hội qua mặt đội Công an Hà Nội cũng như đeo bám CLB Nam Định trong cuộc đua vô địch. Nếu CLB Bình Dương chỉ có mục tiêu duy nhất là chiến thắng thì đội khách Khánh Hòa nỗ lực kiếm trận hòa để không bị các đối thủ nhấn chìm quá sâu ở cuối bảng xếp hạng.

Nguyễn Văn Quyết (trái) cùng CLB Hà Nội muốn giành trọn 3 điểm trên sân Vinh VPF

Lúc 17 giờ trên sân Vinh (trực tiếp FPT Play, TV360), CLB SLNA (14 điểm, hạng 13) tiếp đón CLB Hà Nội (22 điểm, hạng 6). Nguyễn Văn Quyết cùng CLB Hà Nội "khát" điểm để cạnh tranh ở tốp đầu trong khi đội bóng xứ Nghệ cũng giành giật từng điểm để cạnh tranh ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu và trực tiếp V-League 2023-2024 ngày 4.5

Trận đấu còn lại của vòng 16 V-League 2023-2024 trong ngày 4.5 là cuộc chạm trán trên sân Lạch Tray (trực tiếp FPT Play, HTV Thể thao, TV360) giữa CLB Hải Phòng (18 điểm, hạng 10) với CLB TP.HCM (19 điểm, hạng 9). 2 đội nằm ở nhóm giữa trên bảng xếp hạng này an toàn trong cuộc chiến trụ hạng nhưng cũng khó tranh vô địch nên hứa hẹn thi đấu cống hiến.

