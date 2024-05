V-League 2023-2024: HLV Lê Huỳnh Đức 'soán ngôi' Kiatisak?

Ở vòng 16, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đứng trước cơ hội giữ chắc vị trí trong tốp 3, khi chạm trán đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều là CLB Khánh Hòa vào lúc 18 giờ hôm nay (4.5). CLB Bình Dương (xếp thứ 3, 27 điểm) dù phong độ khá phập phù, nhưng đội Khánh Hòa còn đang trong tình trạng tệ hơn rất nhiều. Đội bóng phố biển đang rơi vào khủng hoảng cả về mặt tinh thần lẫn thành tích. Đoàn quân của HLV Trần Trọng Bình đang đứng cuối bảng với chỉ 10 điểm sau 15 vòng đấu, và đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng (4 trận thua). Trong khi đó, đội bóng đất Thủ có điểm tựa rất lớn là sân nhà với lực lượng CĐV cuồng nhiệt. Ngoài ra, chân sút chủ lực Nguyễn Tiến Linh vừa lấy lại cảm giác ghi bàn ở Cúp quốc gia, còn Bùi Vĩ Hào đang hưng phấn sau những pha lập công trong màu áo đội tuyển U.23 VN tại giải U.23 châu Á 2024. Do đó, cơ hội để CLB Bình Dương giành trọn 3 điểm trước CLB Khánh Hòa là rất lớn.



Chân sút chủ lực Nguyễn Tiến Linh đã lấy lại được cảm giác ghi bàn cho CLB Bình Dương KHẢ HÒA

Hiện tại, CLB Nam Định (nhất bảng, 32 điểm) chắc chắn vẫn giữ được ngôi đầu, bất kể kết quả ở vòng 16. Sự thay đổi trên bảng xếp hạng có thể xảy ra ở vị trí thứ nhì. Phải nói rằng CLB Công an Hà Nội (nhì bảng, 28 điểm) khó thắng được CLB Nam Định ở trận đấu diễn ra vào 19 giờ 15. Trong trường hợp CLB Công an Hà Nội không thể đánh bại CLB Nam Định và đồng thời CLB Bình Dương thắng CLB Khánh Hòa, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ "soán ngôi" nhì bảng của đội bóng do HLV Kiatisak dẫn dắt.

Những trận đấu còn lại của vòng 16 V-League diễn ra hôm nay (4.5): SLNA - CLB Hà Nội (17 giờ); CLB Thanh Hóa - CLB Bình Định (18 giờ); CLB Hải Phòng - CLB TP.HCM (19 giờ 15).