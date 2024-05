Bảng xếp hạng vòng 21 V-League mới nhất: CLB Nam Định bứt phá về đích, Khánh Hòa khó cứu

Ở cuộc đua vô địch V-League 2023-2024, 2 đối thủ cạnh tranh với CLB Nam Định là CLB Bình Dương và CLB Công an Hà Nội bất ngờ trắng tay (Bình Dương thua SLNA 0-1), Công an Hà Nội thua Thể Công Viettel 1-2), tự ném đi cơ hội của chính mình. CLB Bình Dương (33 điểm) tụt xuống hạng 4 còn CLB Công an Hà Nội (31 điểm) xuống tận hạng 6.

Rafaelson (phải) tỏa sáng đưa CLB Nam Định bứt phá ở đỉnh bảng xếp hạng V-League 2023-2024 CLB Nam Định

Trong bối cảnh đội Bình Dương, Công an Hà Nội "tự bắn vào chân mình", CLB Bình Định đã tận dụng tốt cơ hội, giành chiến thắng trước CLB Khánh Hòa để vươn lên hạng nhì với 34 điểm. CLB Hà Nội cũng chen chân vào tốp 3 sau chiến thắng trước CLB Quảng Nam để có tổng cộng 33 điểm. CLB Nam Định với màn rực sáng của tiền đạo Rafaelson, có chiến thắng giòn giã 5-2 trước CLB Thanh Hóa để bứt phá trên đỉnh Bảng xếp hạng với 42 điểm. Tạo cách biệt 8 điểm so với đội xếp nhì là CLB Bình Định, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tiến gần hơn đến ngôi vô địch.

CLB Bình Dương (áo trắng) thất thủ trên sân Vinh cũng nhờ chiến thắng này mà đội bóng xứ Nghệ thoát khỏi vị trí phải đá play-off trụ hạng MINH TÚ

Đội Khánh Hòa không còn cơ hội trụ hạng BÁ DUY

Đội Bình Định thắng trên sân khách BÁ DUY

Ở cuộc đua trụ hạng, CLB Khánh Hòa nối dài thất vọng khi thất thủ trước CLB Bình Định và chìm sâu ở cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 10 điểm, kém 14 điểm với CLB xếp áp chót là CLB Hà Tĩnh nên cầm trong tay tấm vé xuống hạng. Chiến thắng bất ngờ trước CLB Bình Dương cùng với việc CLB Hà Tĩnh thất thủ trước CLB Hải Phòng giúp CLB SLNA đạt 25 điểm, đẩy CLB Hà Tĩnh (24 điểm) vào vị trí áp chót trên bảng xếp hạng cũng là vị trí phải đá play-off trụ hạng. CLB LPBank HAGL cũng lâm nguy khi chỉ có 25 điểm, hơn CLB Hà Tĩnh chỉ 1 điểm.

Bảng xếp hạng vòng 21 V-League 2023-2024 hôm nay:

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Nam Định 21 49/34 42 2 Bình Định 21 34/24 34 3 Hà Nội 21 32/27 33 4 Bình Dương 21 27/24 33 5 Hải Phòng 21 36/28 32 6 Công an Hà Nội 21 32/27 31 7 Thể Công Viettel 21 21/24 30 8 TP.HCM 21 25/24 29 9 Thanh Hóa 21 31/32 29 10 Quảng Nam 21 24/27 26 11 SLNA 21 21/25 25 12 HAGL 21 18/27 25 13 Hà Tĩnh 21 22/29 24 14 Khánh Hòa 21 15/35 10

