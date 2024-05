Lịch thi đấu, trực tiếp vòng 21 V-League mới nhất hôm nay: Cân não, Nam Định phải thắng

Lúc 17 giờ trên sân Vinh (trực tiếp FPT Play, TV360) diễn ra trận đấu giữa CLB SLNA (22 điểm, hạng 13) với CLB Bình Dương (33 điểm, hạng 3). Hiện đang xếp ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng V-League 2023-2024 nơi sẽ phải thi đấu trận play-off tranh trụ hạng nên CLB SLNA không còn cách nào khác ngoài việc dốc toàn lực để vươn lên. Cách biệt giữa đội bóng xứ Nghệ với đội xếp trên là CLB Hà Tĩnh chỉ 2 điểm nên nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn có cơ hội đẩy đối thủ thay thế vị trí "nóng" của mình.

Nguyễn Tiến Linh (áo trắng) cùng CLB Bình Dương muốn phá dớp 5 trận thua liên tiếp trên sân khách VPF

Trong khi đó CLB Bình Dương đang chịu sức ép cạnh tranh rất lớn ở tốp đầu. Ở trận đấu sớm, CLB Hà Nội đánh bại Quảng Nam để tạm chiếm hạng nhì của đội bóng đất Thủ khi có cùng 33 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Vì thế Nguyễn Tiến Linh cùng các đồng đội phải thắng SLNA để giữ vững hạng nhì đồng thời có cơ hội thu ngắn cách biệt với đội dẫn đầu là CLB Nam Định. Phong độ cực thấp với 5 trận thua liên tiếp trên sân khách là mối lo mà mọi người dành cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức với mong muốn họ sẽ phá dớp để giành trọn 3 điểm ở lần hành quân đến sân Vinh.

CLB Bình Định (áo vàng) hứa hẹn mang 3 điểm rời sân 19 Tháng 8 Nha Trang VPF

Lúc 18 giờ trên sân 19 Tháng 8 Nha Trang (trực tiếp FPT Play, TV360) diễn ra trận đấu giữa đội xếp cuối bảng là CLB Khánh Hòa (10 điểm) với CLB Bình Định (31 điểm, hạng 4). Bị các đối thủ phía trên bỏ xa với cách biệt 12 điểm, CLB Khánh Hòa khó làm nên điều thần kỳ và khả năng cao sẽ phải rớt hạng. Tuy vậy các cầu thủ Khánh Hòa vẫn động viên nhau thi đấu hết mình mỗi khi ra sân để tìm kiếm cơ hội. Trong khi đó CLB Bình Định sẽ dồn lực cho mục tiêu tìm kiếm 3 điểm nhằm đua tranh ở tốp đầu bảng xếp hạng. Với phong độ lẫn thực lực, sẽ không bất ngờ khi thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy rời sân 19 Tháng 8 Nha Trang với 3 điểm.

CLB Nam Định (áo trắng) sẽ có trận đấu cam go trên sân Thanh Hóa VPF

Trận đấu tâm điểm vòng 21 là cuộc chạm trán giữa CLB Thanh Hóa (29 điểm, hạng 7) với đội dẫn đầu bảng xếp hạng là CLB Nam Định (39 điểm) diễn ra lúc 18 giờ trên sân Thanh Hóa (trực tiếp HTV Thể thao, FPT Play, TV360). Thanh Hóa là đội bóng có thực lực được đánh giá không thua kém nhiều so với CLB Nam Định và cũng không ít lần gây khó khăn cho đối thủ trong những lần chạm trán. Các đội ở tốp đầu đều trông chờ đội Thanh Hóa cản bước CLB Nam Định để giúp họ gia tăng cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Ở trận thua CLB Hải Phòng vòng đấu trước cho thấy những điểm yếu trong phòng ngự của CLB Nam Định bị đối thủ khai thác tốt. Vì thế HLV Vũ Hồng Việt cần vá lỗi nhằm có kết quả như mong muốn khi chạm trán CLB Thanh Hóa.

Thái Sơn cùng CLB Thanh Hóa được kỳ vọng cản bước CLB Nam Định VPF

Lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy (trực tiếp VTV5, FPT Play, TV360) diễn ra trận đấu đáng xem giữa CLB Công an Hà Nội (31 điểm, hạng 5) với đội Thể Công Viettel (27 điểm, hạng 9). Xét phong độ, CLB Thể Công Viettel đang tốt hơn khi thắng 3 trong 4 trận gần nhất trong khi đội Công an Hà Nội chơi phập phù. Nhiều vòng đấu phải nằm ở tốp cuối, nay Nguyễn Hoàng Đức cùng các đồng đội trước cơ hội gia nhập tốp đầu. Trong khi đó cú hích từ việc có HLV mới Mano Polking, CLB Công an Hà Nội vốn sở hữu dàn "sao số" được kỳ vọng tỏa sáng, giành trọn 3 điểm.

Khuất Văn Khang cùng CLB Thể Công Viettel hứa hẹn tạo trận đấu hấp dẫn với đội Công an Hà Nội VPF

Cũng vào lúc 19 giờ 15 trên sân Lạch Tray (trực tiếp FPT Play, TV360) diễn ra trận đấu giữa CLB Hải Phòng (29 điểm, hạng 6) với CLB Hà Tĩnh (24 điểm, hạng 12). Nếu giữ phong độ ấn tượng như vừa qua với 10 trận bất bại (5 thắng, 5 hòa), thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ không khó giành trọn 3 điểm trước CLB Hà Tĩnh đang trên đà sa sút.

Lịch thi đấu vòng 21 V-League 2023-2024 hôm nay:

Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn Xem giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng V.League 2 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn Xem Cúp quốc gia Casper 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn Tải ngay ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.vn/ung-dung/download để xem V.League 1 đỉnh nhất trên FPT Play.