Bảng xếp hạng vòng 5 V-League mới nhất: Đương kim vô địch Nam Định hụt hơi

Hôm nay (ngày 28.10) diễn ra 2 cặp đấu cuối của vòng 5 V-League 2024 - 2025 giữa CLB Nam Định và đội Công an Hà Nội, CLB Đà Nẵng gặp đội Hải Phòng.

CLB Nam Định (áo trắng) gây thất vọng trên "chảo lửa" Thiên Trường ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Nếu giành chiến thắng trên sân nhà Thiên Trường trước đội Công an Hà Nội, CLB Nam Định sẽ vươn lên tốp dẫn đầu khi có cùng 10 điểm với CLB Thanh Hóa và Thể Công Viettel. Tuy nhiên các học trò HLV Vũ Hồng Việt đã thi đấu dưới sức, để thua trắng 0-3 trước đội Công an Hà Nội.

CLB Nam Định lỡ cơ hội lên tốp đầu sau trận thua trắng trước đội Công an Hà Nội ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Với trận thua trước đội Công an Hà Nội, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tạm xếp hạng 8/14 sau 5 vòng đấu. Việc phải phân sức chơi ở nhiều đấu trường khiến thể trạng của các cầu thủ Nam Định không tốt, Nguyễn Xuân Son cùng các đồng đội không phát huy được hết khả năng khi chạm trán với đội Công an Hà Nội. Trong khi đó với chiến thắng ấn tượng trước CLB Nam Định, đội Công an Hà Nội đạt 8 điểm, vươn lên hạng 5 trên bảng xếp hạng.

CLB Đà Nẵng (áo trắng) chia điểm với CLB Hải Phòng, níu chân nhau ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Ở trận còn lại trên sân Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng chia điểm với CLB Hải Phòng trong trận đấu không bên nào ghi được bàn thắng. Kết quả này khiến 2 đội níu chân nhau ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng sau vòng 5 V-League 2024 - 2025.





