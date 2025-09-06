'Bánh mì 0 đồng' Tân An Hội: Lan tỏa tình quân dân

Sáng 6.9, tại xã Tân An Hội (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM, chương trình "Bánh mì 0 đồng" do Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 tổ chức đã mang đến không khí ấm áp, nghĩa tình.

500 ổ bánh mì cùng nước uống được trao tận tay người lao động nghèo, người bán vé số, người già neo đơn và học sinh khó khăn.

Hoạt động giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", giúp bà con có thêm động lực trong cuộc sống.

Những nụ cười, lời cảm ơn từ bà con là minh chứng cho ý nghĩa của chương trình ẢNH: CTV

Các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chuẩn bị và phát bánh, thể hiện sự gần gũi, hết lòng vì người dân. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, mang lại nụ cười và hy vọng cho những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn.

Chương trình là dịp để Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 tăng cường gắn bó với người dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ thân thiện, trách nhiệm.

Đại diện đơn vị chia sẻ, hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết quân dân, thực hiện lời Bác Hồ dạy, luôn đặt lợi ích người dân lên hàng đầu.

"Bánh mì 0 đồng" sẽ được duy trì định kỳ, trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Những nụ cười, lời cảm ơn từ bà con là minh chứng cho ý nghĩa của chương trình, hứa hẹn tiếp tục lan tỏa yêu thương, thắt chặt tình quân dân bền vững.