Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

'Bánh mì 0 đồng' Tân An Hội: Lan tỏa tình quân dân

Trần Kha
Trần Kha
06/09/2025 16:10 GMT+7

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3, xã Tân An Hội tổ chức chương trình "Bánh mì 0 đồng", trao 500 ổ bánh mì và nước uống miễn phí, mang yêu thương đến người dân khó khăn, thắt chặt tình quân dân.

Sáng 6.9, tại xã Tân An Hội (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM, chương trình "Bánh mì 0 đồng" do Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 tổ chức đã mang đến không khí ấm áp, nghĩa tình. 

500 ổ bánh mì cùng nước uống được trao tận tay người lao động nghèo, người bán vé số, người già neo đơn và học sinh khó khăn. 

Hoạt động giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", giúp bà con có thêm động lực trong cuộc sống.

'Bánh mì 0 đồng' Tân An Hội: Lan tỏa tình quân dân- Ảnh 1.

Những nụ cười, lời cảm ơn từ bà con là minh chứng cho ý nghĩa của chương trình

ẢNH: CTV

Các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chuẩn bị và phát bánh, thể hiện sự gần gũi, hết lòng vì người dân. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, mang lại nụ cười và hy vọng cho những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn.

Chương trình là dịp để Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 tăng cường gắn bó với người dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ thân thiện, trách nhiệm. 

Đại diện đơn vị chia sẻ, hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết quân dân, thực hiện lời Bác Hồ dạy, luôn đặt lợi ích người dân lên hàng đầu.

"Bánh mì 0 đồng" sẽ được duy trì định kỳ, trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Những nụ cười, lời cảm ơn từ bà con là minh chứng cho ý nghĩa của chương trình, hứa hẹn tiếp tục lan tỏa yêu thương, thắt chặt tình quân dân bền vững.

Tin liên quan

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư thăm và tặng quà các khối diễu binh

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư thăm và tặng quà các khối diễu binh

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư đã đến thăm, tặng quà các khối diễu binh đang huấn luyện tại Sư đoàn 309 (Bộ Quốc phòng) và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam bộ (đều đóng tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Khám phá thêm chủ đề

bánh mì tinh thần đoàn kết món quà người bán vé số Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Lá lành đùm lá rách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận